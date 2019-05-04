Воровьёв высказался о большом количестве удалений в матче с Финляндией
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- РИА Новости
«Ребятам привыкать к правилам Международной федерации хоккея (IIHF). Эту тему надо исключить. В чём основная сложность? Думаю, здесь более чистый хоккей, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».
По ходу матча российские хоккеисты суммарно набрали 8 штрафных минут, шесть из которых — Никита Кучеров. Ещё один двухминутный штраф получил Никита Нестеров.
Ранее Воробьёв заявил, что сборной России нужно проанализировать матч с Финляндией и сделать правильные выводы.