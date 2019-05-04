Воровьёв высказался о большом количестве удалений в матче с Финляндией

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв высказал мнение о большом количестве удалений в матче с национальной командой Финляндии в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

«Ребятам привыкать к правилам Международной федерации хоккея (IIHF). Эту тему надо исключить. В чём основная сложность? Думаю, здесь более чистый хоккей, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

По ходу матча российские хоккеисты суммарно набрали 8 штрафных минут, шесть из которых — Никита Кучеров. Ещё один двухминутный штраф получил Никита Нестеров.

Ранее Воробьёв заявил, что сборной России нужно проанализировать матч с Финляндией и сделать правильные выводы.