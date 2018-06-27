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«Жалкое зрелище»: поведение Марадоны на матче Аргентина — Нигерия вызвало волну критики

27 июня 2018, 14:14
«Жалкое зрелище»: поведение Марадоны на матче Аргентина — Нигерия вызвало волну критики
/ Reuters

Диего Марадона вновь оказался в центре внимания на чемпионате мира по футболу. Во время заключительного матча группового этапа мундиаля между сборными Аргентины и Нигерии он показал неприличный жест в адрес поклонников команды соперника. Многие представители спорта раскритиковали действия обладателя Кубка мира 1986 года. Так, англичанин Гари Линекер заявил, что всерьёз опасается за репутацию легендарного футболиста, а болельщики высказали своё разочарование кумиром их молодости.

Поединок между сборными Аргентины и Нигерии может по праву считаться одним из самых напряжённых на нынешнем чемпионате мира. Каждый забитый мяч мог решить судьбу любой из трёх команд квартета D, в равной степени претендовавших на выход в плей-офф. Особенное значение он имел для вице-чемпионов планеты, которым не простили бы невыход из группы.

Противостояние вызвало особый интерес у болельщиков со всего мира. Показательно, что по количеству зрителей на трибунах матч Аргентина — Нигерия повторил рекорд игры между национальными командами России и Египта, также состоявшейся на стадионе «Санкт-Петербург».

Несмотря на феерию на поле, показанную футболистами обеих сборных, немалая часть взглядов была прикована к VIP-ложе, в которой по традиции расположился Диего Марадона.

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Болельщики, приехавшие поддержать свои национальные команды в Россию, уже успели воочию убедиться в том, что аргентинец не зря слывёт одним из самых скандальных представителей футбольного мира. Так, присутствуя на первом поединке бело-голубых, Диего Армандо закурил сигару, несмотря на то, что курение на спортивных объектах строго запрещено. Тогда экс-футболист извинился за своё поведение, объяснив его волнением, вызванным невразумительным выступлением своих соотечественников.

Матч Аргентина — Хорватия прошёл без эксцессов, хотя Марадона по-прежнему был эмоционален. Как оказалось, это было лишь затишье перед бурей, разыгравшейся во вторник на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге.

Ещё до начала встречи стало ясно, что Марадона находится в приподнятом настроении, ожидая от подопечных Хорхе Сампаоли исключительно убедительной победы. Однако это не помешало ему дружелюбно отнестись и к поклонникам соперников. Телевизионная камера запечатлела аргентинца, танцующего с соседкой по трибуне, болельщицей сборной Нигерии.

По ходу поединка настроение Диего Армандо резко менялось. Он вставал со своего места, перегибался через металлический поручень, отгораживающий верхний ярус от нижнего, возводил руки к небу и складывал их на груди, видимо, моля всех богов о помощи для сборной Аргентины, затем неожиданно успокаивался и вновь горячо реагировал на события матча. В перерыве между таймами бывший нападающий даже успел заснуть, удовлетворённый тем, что его команда ведёт со счётом 1:0.

Самый неприятный инцидент состоялся на последних минутах матча, когда защитник Маркус Рохо забил победный мяч в ворота подопечных Гернота Рора. Марадона встал со своего кресла и продемонстрировал неприличный жест в направлении нигерийских болельщиков, расположившихся ярусом ниже. Неизвестно, кому именно было адресовано послание, однако именно оно стало последней каплей в чаше терпения футбольного сообщества.

Одним из первых на поведение аргентинца отреагировал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер. В прямом эфире BBC он заявил, что не на шутку опасается за Марадону, который рискует прослыть посмешищем для всего спортивного мира.

«Боюсь, что Марадона находится в опасной близости к тому, чтобы стать настоящим клоуном, которого никто не воспринимает всерьёз», — отметил Линекер.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, также выступавший в роли аналитика на британском телевидении, солидарен с соотечественником.

«Когда он играл, то был одним из лучших. Но, к сожалению, с возрастом происходит всё больше подобных инцидентов. И это очень жалкое зрелище», — поделился своей точкой зрения бывший футболист.

Действующий защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал поведение Марадоны в более шутливой форме. Он вспомнил случай, когда его партнёр по команде Деле Алли показал схожий жест в адрес главного судьи одного из матчей.

«Диего, Деле Алли передаёт тебе привет!» — написал футболист в своём аккаунте в Twitter.

Спортивные СМИ со всего мира также не остались в стороне. Некоторые и вовсе призвали руководство Международной федерации футбола (ФИФА) запретить Диего Армандо посещать матчи, припомнив все его прегрешения.

«По воле телевизионного режиссёра кумир моей молодости стал всеобщим посмешищем. Разумеется, в данной ситуации виноват только он сам, но менее грустно от этого не становится», — написал один из журналистов.

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На произошедшее не могли не отреагировать и представители российских СМИ. Телекомментатор Дмитрий Губерниев в одном посте в Instagram сумел раскритиковать не только Марадону, но и всю сборную Аргентины в целом.

«Диего, ну ты и позорник! Нигерия заслужила победу, Аргентина отняла пенальти и плей-офф! Месси — слабак!» — не сдерживал себя Губерниев.

Многие болельщики также не преминули поделиться своим мнением о выходке Марадоны. Они назвали его поведение неприемлемым и неуважительным, а самого аргентинца — нетрезвым. Некоторые из них также потребовали, чтобы власти ФИФА призвали экс-футболиста к дисциплинарной ответственности.

После финального свистка злоключения Диего Армандо не закончились. Телевизионные камеры запечатлели момент, когда бывший нападающий не смог самостоятельно подняться со своего кресла, а бригада врачей оказывала ему медицинскую помощь.

Любители футбола были потрясены произошедшим, учитывая активность Марадоны на протяжении всего поединка. В сети начали появляться различные версии, среди которых были как сердечный приступ, так и передозировка наркотиками. Однако большинство болельщиков взволновало состояние здоровья аргентинца, и они пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Если Диего действительно болен, то это очень грустно. Он по-прежнему остаётся нашим героем», — отметил один из поклонников альбиселесте.

Ходили слухи, что со стадиона Марадона отправился прямиком в больницу. Однако вскоре все домыслы были опровергнуты журналисткой из Аргентины. Представительница СМИ поделилась фотографией из самолёта, на котором легендарный футболист той же ночью отправился в Москву, чтобы в среду посетить матч Сербия — Бразилия.

Вскоре и сам Диего Армандо заверил своих поклонников, что его здоровью ничто не угрожает.

«Хочу сказать, что в настоящее время со мной всё в порядке. В перерыве между таймами у меня сильно заболела шея. Врачи посоветовали мне вернуться домой до конца матча, но я хотел остаться, потому что на кон было поставлено слишком много. Как я мог уйти? Спасибо всем за поддержку!» — сообщил аргентинец.



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