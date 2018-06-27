Дежавю Рохо: Аргентина на последних минутах вырвала победу у Нигерии и прошла в плей-офф

Сборная Аргентины одержала победу над Нигерией и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Победный мяч забил бывший игрок «Спартака» Маркос Рохо. Четыре года назад команды встречались на мундиале в Бразилии, и тогда гол защитника также принёс сборной Аргентины три очка. Как прошёл решающий матч группового этапа для Лионеля Месси и его соотечественников — в материале RT.

К заключительному этапу группового тура чемпионата мира по футболу в квартете D сложилась непростая ситуация. Сборная Аргентины после разгромного поражения от Хорватии максимально осложнила себе борьбу за выход в плей-офф. Тот факт, что на следующий день Нигерия обыграла исландцев, должен был немного успокоить южноамериканцев. Но при этом и африканская команда обозначила свои претензии на выход из группы — за последнюю путёвку в 1/8 финала развернулась трёхсторонняя борьба.

Чтобы выйти в плей-офф, Аргентине нужно было обыгрывать Нигерию в последнем туре, причём непременно с крупным счётом. Парадоксально, но то же самое, помимо собственной победы над Хорватией, требовалось и Исландии — только так она бы обогнала Нигерию и получила шанс помериться с командой Лионеля Месси разницей забитых и пропущенных мячей. Нигерийцам же достаточно было сыграть с южноамериканцами вничью, чтобы стать недосягаемыми для остальных двух команд.

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Матч Аргентины и Нигерии проходил в Санкт-Петербурге.

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли провёл несколько замен. Он посадил на скамейку запасных Серхио Агуэро, который активно критиковал тренера после проигрыша. Также потерял место в основном составе грубо ошибившийся вратарь Вилли Кабальеро: Сампаоли предпочёл поставить в ворота Франко Армани из «Ривер Плейт», который ещё ни разу не выступал за сборную.

Следующим важным решением Сампаоли было доверить середину поля Эверу Банеге, не игравшему с хорватами. Полузащитник, которому осталось три дня до 30-летия, сразу начал оправдывать возложенное на него доверие. Нигерийцам не удавалось читать его передачи из глубины, и голевой потенциал аргентинцев резко возрос. Оставалось только кому-то из игроков атакующего плана воспользоваться этими нечитаемыми передачами.

На 14-й минуте это удалось, конечно же, Лионелю Месси. Приняв пас со своей половины поля, Месси ворвался в штрафную, убрал защитника и послал мяч в ворота мимо вратаря нигерийской сборной Фрэнсиса Узохо. Стадион утонул в овациях, а самое сильные эмоции продемонстрировал Диего Марадона — наблюдать за его реакцией было даже интереснее, чем за происходящим на поле. Этот гол стал для Месси первым на чемпионате мира в России.

Далее у аргентинцев возникли проблемы с реализацией моментов. Гонсало Игуаин не смог воспользоваться ни одним из предоставившихся ему шансов, а Месси в отличной позиции для исполнения штрафного попал в штангу.

Не получалось отличиться и у Ахмеда Мусы, который четыре года назад оформил дубль в матче чемпионата мира против Аргентины. Скорость у экс-игрока ЦСКА присутствовала, но свободные зоны перед ним возникали редко.

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В начале второго тайма для Аргентины едва не наступила катастрофа. Хавьер Маскерано уложил в своей штрафной на газон Леона Балогуна, и судья Джюнейт Чакыр назначил пенальти. Правильность этого решения была подтверждена видеоповтором. Виктор Мозес на замахе убрал Армани и вколотил мяч в ворота. При счёте 1:1 уже Нигерия выходила в плей-офф чемпионата мира.

Африканцы обыгрывали Аргентину в товарищеских играх — достаточно вспомнить прошлогоднюю встречу в Краснодаре. Но в официальных матчах нигерийцы ещё не побеждали двукратных чемпионов мира. Сейчас этот момент вполне мог настать — когда отыгрываться надо было Аргентине, именно Нигерия была близка ко второму голу.

На 75-й минуте африканская команда убежала в контратаку. Муса прострелил с фланга в центр штрафной, мяч задел Маркоса Рохо и оказался у Одиона Игало перед пустыми воротами. Нападающий совершил ужасный промах, но нашёл себе оправдание — он начал доказывать, что бывший защитник «Спартака» сыграл рукой. Чакыр пошёл проверить эту информацию и не нашёл ей подтверждения. Нигерийцы ещё дважды пытались побеспокоить Армани, но с игры пропускать он не собирался.

Сдержав натиск соперника, сборная Аргентины тут же создала момент из ничего. Габриэль Меркадо отдал пас с правого фланга на точку, где оказался Рохо. Защитник, не замечая перед собой Мозеса, пробил в касание и отправил мяч в ворота. Уже через секунду на его спине оказался счастливый Лионель Месси. Четыре года назад Рохо забил победный мяч в ворота Нигерии и теперь сделал это снова. Несмотря на то что до конца матча, учитывая компенсированное время, оставалось ещё десять минут, победа Аргентины уже не вызывала сомнений.

Всего лишь с четырьмя очками, с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей южноамериканская команда всё-таки вышла в плей-офф со второго места в группе D. Теперь её ждёт матч с Францией в Казани 30 июня.