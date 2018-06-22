Месси в беде: сборная Аргентины крупно проиграла Хорватии и рискует не попасть в плей-офф ЧМ-2018

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счётом 0:3. Голами в составе победителей отметились форвард Анте Ребич и полузащитники Лука Модрич и Иван Ракитич, обеспечив балканской дружине путёвку в 1/8 финала мундиаля.

Любой рассказ о сборной Аргентины последних лет — это история преодоления. Обладая роскошным подбором исполнителей, латиноамериканцы постоянно создают себе грандиозные проблемы, которые в последний момент героически решает неподражаемый Лионель Месси. Достаточно вспомнить, что на ЧМ-2018 команда квалифицировалась в последний момент, рискуя не попасть даже в межконтинентальные стыки. И только хет-трик звёздного форварда в решающем поединке с Эквадором вывел её на мундиаль.

Впрочем, на российской земле магия Месси пока что не работает. Лео обязан был принести Аргентине натужную победу над Исландией в стартовом поединке группового раунда чемпионата мира, но умудрился не переиграть с одиннадцатиметровой отметки полупрофессионала, в свободное от футбола время снимающего музыкальные клипы и рекламные ролики.

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Поэтому перед поединком с Хорватией на него, как и на всю команду Хорхе Сампаоли, давил колоссальный груз ответственности. Ведь любой результат, кроме победы, делал латиноамериканцев заложниками обстоятельств: даже уничтожая Нигерию в заключительном туре с любой разницей в счёте, они были бы вынуждены надеяться, что другие матчи в группе D сложатся в их пользу. Что, согласитесь, как минимум неприлично для сборной, цвета которой защищает один из лучших футболистов современности.

Но хорваты оказались Аргентине не по зубам — и это в высшей степени закономерно. Если уж парни Сампаоли испытывали сложности во встрече с просто тактически подкованным, организованным и самоотверженным противником, то оппонент, сочетающий все эти качества и одновременно ничуть не уступающий латиноамериканцам в классе, просто обязан был уронить номинального фаворита на грешную землю.

Балканцы и в самом деле не изобретали велосипед. Они напрочь лишили Месси свободных зон, вступали в активный прессинг сразу же после потери мяча, охотно ложились под удары по воротам Даниэля Субашича и не церемонились с именитыми оппонентами — если игровая ситуация требовала нарушения правил, любой аргентинец, независимо от его регалий, моментально получал по ногам и оказывался на газоне.

Но при этом хорваты были исключительно умны для команды, играющей вторым номером. Великолепная пятёрка полузащитников, ведомая представителем «Реала» Лукой Модричем, всецело и полностью контролировала темп встречи — где-то придерживала мяч, позволяя партнёрам отдышаться после очередных подвигов в обороне, выиграла практически все подборы и в любой момент времени угрожала кинжальной передачей во фланги, которые аргентинцы перекрывали отнюдь не идеально.

Кроме того, им здорово помогал формально выдвинутый на острие атаки Марио Манджукич. Нападающий «Ювентуса», как и во встрече с Нигерией, покинул поле без гола, но проделал грандиозный объём работы, не снившийся и опорникам старой школы. Он цеплялся за каждый верховой мяч, постоянно держал в напряжении аргентинских защитников, а при необходимости опускался глубоко в оборону — и даже подчищал за товарищами при стандартах латиноамериканцев.

Поединок по большому счёту шёл до первой серьёзной ошибки, и допустили её так и не почувствовавшие уверенность в собственных силах аргентинцы. В начале второго тайма Вилли Кабальеро, во многом от безысходности ставший основным голкипером сборной на ЧМ-2018, решил не выносить мяч куда подальше после неосторожного паса Николаса Отаменди назад, а подарил его настырному Анте Ребичу. Форварду «Айнтрахта» пришлось явить миру чудеса акробатизма, чтобы наказать 36-летнего представителя «Челси» за ляп, достойный Лориса Кариуса. Но он справился, шокировав добравшихся до Нижнего Новгорода латиноамериканских болельщиков вместе с миллионами телезрителей по всему миру.

Удержать минимальное преимущество в матче с такой Аргентиной для хорватов было бы делом техники. Даже с четырьмя номинальными нападающими на поле (причём какими! Компанию Месси в концовке составляли Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и восходящая звезда из «Бока Хуниорс» Кристиан Павон) подопечные Сампаоло играли безынициативно, то устраивая бесполезные демонстрации индивидуального мастерства где-нибудь у центральной линии, то сбиваясь на крайне неточные подачи в штрафную.

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Тем не менее команда Златко Далича не стала играть строго по счёту и добила находившихся в глубоком нокдауне аргентинцев, подтвердив своё колоссальное превосходство прежде всего в психологии и командных взаимодействиях. Выжигавший центр поля все 90 с лишним минут Модрич соорудил настоящий шедевр, раскачав Отаменди (между прочим, действующего чемпиона Англии в составе «Манчестер Сити») и обводящим ударом поразив дальний угол ворот Кабальеро. Но и это было ещё не всё. Уже в компенсированное арбитром из Узбекистана Равшаном Ирматовым время хорваты провели острую контратаку, завершённую Иваном Ракитичем.

Выиграв два стартовых поединка ЧМ-2018 с суммарным счётом 5:0, Хорватия, к удивлению многих, досрочно гарантировала себе выход из «группы смерти» и почти наверняка займёт в ней первое место, если не отнесётся ко встрече с Исландией в последнем туре спустя рукава. Аргентина вместе со своим пока так и не забившим на ЧМ-2018 лидером Месси, в свою очередь, оказалась в шаге от сенсационного провала, и теперь её судьбу будут определять соперники.

Невероятно, но даже Нигерия, в минувшую субботу без вариантов проигравшая балканцам в Калининграде, находится в более выгодном положении.