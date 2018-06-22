Провал Аргентины, выход Франции в плей-офф и новый пенальти после видеоповтора: итоги восьмого дня ЧМ-2018

Сборная Аргентины крупно проиграла Хорватии и рискует не выйти из группы. В свою очередь, хорваты наряду с Францией гарантировали себе путёвку в плей-офф. А в матче между Австралией и Данией был назначен очередной пенальти после просмотра видеоповтора. RT рассказывает о главных событиях восьмого игрового дня чемпионата мира по футболу в России.

Фиаско Месси и праздник для «шашечных»

Главным событием дня, разумеется, стал матч между Аргентиной и Хорватией в Нижнем Новгороде. Южноамериканская команда после сенсационной ничьей с Исландией в первом туре просто не имела права снова терять очки. И главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли перед решающей игрой пошёл на серьёзные тактические перемены.

Во-первых, аргентинцы со схемы 4-2-3-1 перешли на расстановку 3-4-3 с тремя нападающими. Компанию Серхио Агуэро и Лионелю Месси в атаке составил Макси Меса, в первом матче мундиаля отыгравший на фланге. Во-вторых, Пицци бросил в бой сразу несколько новых исполнителей: Габриэля Меркадо, Энцо Переса и Маркоса Акунью.

Плюс аргентинские болельщики составили на стадионе «Нижний Новгород» абсолютное большинство и с первых минут принялись гнать свою команду вперёд.

Однако быстро стало понятно, что хорваты показывают куда более осмысленный футбол. «Шашечные» отдали мяч сопернику и спокойно дожидались своего шанса в контратаке.

Первый момент, правда, создали аргентинцы. Перес после неудачного отскока от Деяна Ловрена мог расстреливать ворота, но не попал в створ. Этот эпизод стал скорее исключением из правил.

По большей части аргентинцы не понимали, как преодолевать эшелонированную оборону соперника, и полагались на индивидуальное мастерство друг друга. Но хорваты грамотно действовали на подстраховке и не давали техничным оппонентам ни пяди свободного пространства. Лионеля Месси порой держало по три человека и, забегая вперёд, пятикратный обладатель «Золотого мяча» в этот день на поле просто потерялся.

Хорваты планомерно гнули свою линию и вполне могли выйти вперёд на 33-й минуте, но старательный Марио Манджукич, который отрабатывал в черновой борьбе по всему полю, после великолепной подачи справа не попал головой в ближний угол.

А в самом начале второго тайма у ворот аргентинцев грянул гром. Видимо, решив, что «шашечные» играют куда лучше, голкипер «альбиселесте» Вилли Кабальеро оказал им посильную помощь. Получив передачу от защитника, голкипер попытался мягко отправить снаряд над Анте Ребичем, но вместо этого выложил его прямо под удар форварду. Нападающий, красиво положив корпус, отправил мяч в дальнюю девятку.

Анте Ребич: если уж воспользоваться ошибкой соперника, то сделать это красиво👏 #ARGCROpic.twitter.com/4eKCKnuE4h — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.

После этого судьба сборной Аргентины была решена. Пицци пытался изменить игру заменами, бросил в бой Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу, но это не изменило ровным счётом ничего. Футболисты «альбиселесте» по-прежнему пытались спасти команду поодиночке, а хорваты грамотно перекрывали все зоны, при случае убегая в контратаки.

Окончательно всё ясно стало после гола Луки Модрича. Полузащитник «Реала» финтами раскачал защитника и из-за пределов штрафной отправил мяч в ближний угол.

Модрич: 2 матча на #ЧМ2018 - 2 гола.



Еще один игрок "Реала", который в полном порядке на этом турнире#ARGCROpic.twitter.com/WS6sNMfKwW — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.

А в концовке хорваты убежали в ещё одну контратаку и разыграли мяч до верного — Иван Ракитич спокойно покатил снаряд в ближний угол оставленных Кабальеро ворот.

У «шашечных» даже успел выйти на замену защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, для которого этот матч стал юбилейным — сотым — за сборную.

Хорваты, одержав вторую победу подряд, гарантировали себе путёвку в плей-офф. Аргентина же с одним очком в активе остановилась в шаге от вылета с турнира. Впрочем, любой исход матча между Нигерией и Исландией оставит команде Месси шансы на выход из группы. Но большой вопрос, нужно ли это аргентинской сборной. Пока что подопечных Пицци смело можно называть главным разочарованием турнира.

21 июня 1998: Аргентина - Ямайка - 5:0😎

21 июня 2018: Аргентина - Хорватия - 0:3🤦‍♂️



Впору писать новую песню, ЧайФ...🎶#ЧМ2018#ARGCROpic.twitter.com/KRFcwTZRrq — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Аргентина — Хорватия

Сто матчей Льориса и экономные французы

Заранее обеспечила себе выход в плей-офф и Франция. Действующие вице-чемпионы Европы одержали вторую победу подряд малой кровью. На этот раз оказалась повержена сборная Перу, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 36 лет. По сути, подопечные Дидье Дешама всю игру провели в энергосберегающем режиме, а полные обороты включили лишь в последние 15 минут первого тайма.

Звоночком для них стал опаснейший момент у ворот проводящего сотый матч за сборную Уго Льориса. На 30-й минуте экс-нападающий «Баварии» Хосе Паоло Герреро в штрафной развернул Самуэля Умтити и имел прекрасную возможность поразить створ, но пробил прямо в ноги голкиперу.

После этого французы резко активизировались и очень скоро открыли счёт в матче. Поль Погба отобрал мяч у соперника, бросил в прорыв Оливье Жиру, под ноги которому в подкате бросился защитник. К несчастью для перуанцев, от него снаряд отскочил прямо на ногу Килиану Мбаппе, которому оставалось не промахнуться по воротам с метра.

Попутно форвард ПСЖ стал самым молодым автором гола в составе сборной Франции на чемпионатах мира и Европы. Ему удалось отличиться в возрасте 19 лет и 183 дней. Мбаппе переписал достижение другого известного нападающего Давида Трезеге, который забил за сборную Франции на чемпионате мира — 1998 в возрасте 20 лет и 246 дней.

Во втором тайме французы откровенно экономили силы. Перуанцы же так и не придумали, как взломать звёздную оборону соперника. Запомнился лишь удар Педро Акино в перекладину в самом начале второго тайма. Не сильно помог команде и вышедший на замену нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Финальный свисток арбитра отправил Францию в плей-офф. Перуанцы же, напротив, лишились всех шансов на выход из группы, чего их многочисленная и яркая торсида никак не заслуживала.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Франция — Перу

Второй пенальти для Австралии VAR и гол Эриксена

В другом матче группы С Дания и Австралия поделили очки. «Соккеруз» после поражения от Франции в первом туре просто не имели права проигрывать и в результате набрали одно очко во встрече с европейской командой, которая начала турнир с победы над Перу — 1:0.

В отчётной игре оба мяча были забиты до перерыва. Сборная Дании открыла счёт уже на седьмой минуте. Подопечные Оге Харейде отобрали мяч у соперника возле чужой штрафной и мгновенно довели его до своего лидера Кристиана Эриксена, который точным ударом отправил снаряд под перекладину.

Пропустив, австралийцы перехватили инициативу и незадолго до перерыва восстановили статус-кво на табло, причём «соккеруз» помогла система видеопомощи арбитрам (VAR). После удара Мэтью Леки головой мяч попал в руку защитнику оппонента, но судья из Испании Матеу Лаос на всякий случай отправился смотреть повтор, после чего справедливо указал на «точку». Австралийцы заработали второй пенальти на турнире, и его вновь реализовал Майкл Единак.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Дания — Австралия

Во втором тайме на поле в целом шла равная борьба с небольшим преимуществом австралийцев, которые, впрочем, не создали для соперника неразрешимых задач. Датчан же вполне устраивала и ничья, и они не стремились лезть на рожон.

Больше голов в этом матче болельщики так и не увидели. Таким образом, сборная Дании после двух матчей имеет в своём активе четыре очка, а «соккеруз» — одно. Теперь австралийцам, чтобы выйти в плей-офф, в последнем туре необходимо обыгрывать Перу и надеяться на то, что датчане уступят Франции.