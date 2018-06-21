Сотый матч Льориса, рекорд Мбаппе и поражение «инков»: как Франция обыграла Перу в матче ЧМ-2018

Сборная Франции с минимальным счётом обыграла Перу в рамках группового этапа ЧМ-2018. Единственный мяч забил 19-летний Килиан Мбаппе. Юный форвард стал самым молодым автором гола на крупных турнирах в составе трёхцветных. Также сотый матч за вице-чемпионов Европы провёл вратарь Уго Льорис. Перуанцы после этого поражения лишились шансов на попадание в плей-офф.

«Красное море» в Екатеринбурге и Гризманн в старте

В матче с Перу французы имели возможность досрочно гарантировать себе место в плей-офф. Для этого трёхцветным необходимо было обыгрывать южноамериканскую команду. Такой расклад стал возможен благодаря ничьей в другой игре квартета C между Данией и Австралией.

При этом поклонники действующих вице-чемпионов Европы ждали от своих любимцев не только уверенной победы, но и красивого футбола, поскольку в матче первого тура с австралийцами подопечные Дидье Дешама действовали весьма скованно. Французы вырвали победу лишь за десять минут до финального свистка, а один из мячей забили со спорного пенальти, который судья назначил после просмотра повтора. К слову, это был первый случай обращения арбитра к системе VAR в истории чемпионатов мира.

Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Антуан Гризманн, но чуть позже один из системообразующих игроков французов был заменён из-за ушиба. Перед встречей с Перу болельщики гадали — выйдет форвард на поле или нет. В результате Антуан успел восстановиться и получил от Дешама место в стартовом составе.

Французы были явными фаворитами в противостоянии с перуанцами, с другой стороны, «инки» владели подавляющим преимуществом на трибунах.

Как и в Саранск, на игру с Данией, в Екатеринбург прибыло порядка десяти тысяч жителей этой южноамериканской страны, которые страстно поддерживали своих футболистов. В такой атмосфере перуанцы просто не имели права играть плохо. Любители футбола из Франции откровенно терялись в «красном море».

На первом для себя чемпионате мира за 36 лет «инки» старались выйти из группы, в том же матче с датчанами подопечные Рикардо Гареки владели подавляющим преимуществом и не реализовали уйму моментов.

В результате аргентинский специалист на решающую игру с Францией выпустил в стартовом составе свою главную звезду Хосе Паоло Герреро, который чуть было не пропустил чемпионат мира из-за дисквалификации за употребление кокаина. А вот нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, так и не сумевший распечатать ворота Дании, на этот раз остался в запасе.

Самый молодой гол сборной Франции

Подгоняемые переполненными трибунами перуанцы с первых минут матча устремились к чужим воротам. Особенно активен был правый фланг «инков», на котором работали Гидо Каррильо и регулярно подключавшийся к атакам Луис Адвинкула. Слева же создавал опасность не реализовавший пенальти в игре с Данией Кристиан Куэва.

Впрочем, до по-настоящему опасных ударов по воротам Уго Льориса дело доходило нечасто. Голкипер трёхцветных проводил сотый матч за сборную Франции и стал всего седьмым футболистом в истории своей национальной команды, перешагнувшим этот рубеж.

Что до его партнёров, то они до поры не стремились нагнетать обстановку и чаще угрожали воротам соперника после стандартных положений, на которых имели явное антропометрическое превосходство. Так, Рафаэль Варан после подачи корнера едва не отправил снаряд в дальний угол.

Перуанцы ответили сверхопасным моментом, который упустил как раз Герреро. Получив мяч в чужой штрафной, экс-форвард «Баварии» технично развернул Самуэля Юмтити, но пробил прямо в ноги Льорису.

После этого эпизода французы резко взвинтили обороны. Соперники оказались к этому явно не готовы и принялись допускать огромное количество брака. Как раз в результате ошибки вице-чемпионы Европы и открыли счёт. Поль Погба отобрал мяч у оппонента на чужой половине поля, бросил в прорыв Оливье Жиру. Удар нападающего в подкате пытался перекрыть защитник, но от его ноги мяч по замысловатой траектории отскочил прямо к Килиану Мбаппе, которому оставалось лишь поразить створ с метра.

Таким образом, нападающий ПСЖ, которому нет ещё и 20 лет, стал самым молодым автором гола в составе сборной Франции на крупных турнирах.

Трёхцветные же, поведя в счёте, заиграли ещё увереннее и принялись раз за разом проходить нестройные оборонительные редуты перуанцев. Однако до перерыва подопечным Дешама отличиться больше не удалось. «Инки» же заметно сникли.

Победа на классе

Однако после перерыва сборная Перу вновь активизировалась, к тому же на замену вышел Фарфан. Форвард «Локомотива», в предыдущем матче нанёсший серьёзную травму полузащитнику датчан Уильяму Квисту, тут же влетел коленом в бедро Юмтити. К счастью, футболист быстро пришёл в себя.

Тут же южноамериканцы создали свой самый опасный момент во втором тайме. Педро Акино неожиданно решился на выстрел по воротам соперника, и мяч на невероятной скорости улетел на трибуны с рикошетом от перекладины. Льорис в этой ситуации выручить свою команду никак не мог.

Пожалуй, других реальных шансов спасти игру у Перу и не было. Можно вспомнить лишь пару неточных ударов из-за пределов штрафной, когда ситуацию спокойно контролировал вратарь, да удар потерявшегося Герреро со стандарта прямо в руки Льорису. А на финишный навал сил у команды просто не хватило.

Французы же практически весь второй тайм цинично убивали игру, что явно не пришлось по нраву многим их болельщикам. При этом нельзя не отметить Н’Голо Канте, который совершил огромный объём работы в центре поля и записал на свой счёт немало перехватов и отборов. Продуктивно цеплялся за мяч впереди Жиру. Даже удивительно, что в первой игре турнира он появился на поле только после перерыва. Видимо, это было связано с рассечением, которое Оливье получил в одном из контрольных матчей в преддверии мундиаля.

Одержав две победы, вице-чемпионы Старого Света без лишних нервов гарантировали себе участие в плей-офф. А в матче последнего тура с Данией подопечные Дешама постараются не только отстоять первую строчку в группе для чего им хватит и ничьей, но и помочь Австралии.

А перуанцев остаётся только пожалеть. В матче с Францией они не имели такого количества моментов, как в игре с Данией, и уступили на классе. Вероятно, команде банально не хватило опыта участия в крупных турнирах. После поражения от вице-чемпионов Европы «инки» потеряли все шансы на выход в плей-офф. Остаётся надеяться, что их прекрасным болельщикам не придётся ждать следующего чемпионата мира с участие своей сборной ещё 36 лет.