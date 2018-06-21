Мбаппе стал самым юным автором гола сборной Франции на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в ворота команды Перу на 34-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Таким образом, Мбаппе стал самым юным автором гола сборной Франции в истории ЧМ. В день матча с Перу ему исполнилось 19 лет и 183 дня.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции, выступившим на чемпионате мира.