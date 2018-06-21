Новости
Гризманн, Жиру и Мбаппе выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч ЧМ с Перу
21 июня 2018, 17:22
/ Reuters
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Перу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
Атаку сборной Франции представят Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. У Перу с первых минут матч начнёт недавно отбывший дисквалификацию за допинг Паоло Герреро.
Right, on to Match 2 today...— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 21 июня 2018 г.
Here are the teams for #FRAPER! #WorldCuppic.twitter.com/wUNoPu9498
Матч пройдёт в Екатеринбурге. Начало — в 18:00 мск.
Ранее нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с клубом до 2023 года.
Сборная Франции встречается с Перу в матче группового этапа ЧМ-2018
21 июня 2018, 17:49
Победа испанцев и третья игра сборной России: обзор Петера Шмейхеля в эфире RT
21 июня 2018, 17:12
За что болельщики со всего мира полюбили Никольскую улицу
21 июня 2018, 16:50
Дания сыграла вничью с Австралией на ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 16:50
Анонс восьмого дня ЧМ-2018
21 июня 2018, 14:00
Сборная Испании провела пресс-конференцию в Краснодаре
21 июня 2018, 13:52
Об успехе России, системе VAR на ЧМ-2018 и будущем футбола: экс-президент ФИФА в эксклюзивном интервью RT
21 июня 2018, 09:00
Самые яркие моменты седьмого игрового дня ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 00:26
Что происходит в России в седьмой день ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 00:06
Итоги седьмого дня ЧМ-2018
21 июня 2018, 00:03
Британский лорд отпустил расистскую шутку в адрес сборной Сенегала
20 июня 2018, 23:54
Месси в Нижнем: болельщики встречают сборную Аргентины по футболу
20 июня 2018, 23:33
Испания обыграла Иран на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 23:01
Главные околофутбольные события седьмого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 22:26
«Калинка-малинка» с акцентом, или Как шведы, поляки и бразильцы нашли общий язык
20 июня 2018, 20:31
Уругвай победил Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 20:00
Рахимов о матче с Египтом, сильных сторонах сборной России и шансах на плей-офф ЧМ-2018
20 июня 2018, 19:42
Как Португалия обыграла Марокко на ЧМ-2018
20 июня 2018, 19:00
Футболисты сборной России ответили на вопросы журналистов
20 июня 2018, 18:35
Сборная России провела тренировку в Новогорске
20 июня 2018, 18:27
В Ростове-на-Дону болельщики поздравили Рагнара Сигурдссона с днём рождения
20 июня 2018, 18:02
Гол Роналду принёс Португалии победу в матче с Марокко на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 16:50
Казань преобразили к чемпионату мира по футболу
20 июня 2018, 15:53
Что говорили российские парламентарии после матча со сборной Египта
20 июня 2018, 15:45
Анонс седьмого игрового дня
20 июня 2018, 14:40
Блаттер о фаворитах ЧМ-2018
20 июня 2018, 12:00
Как в России встретили победу сборной над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 10:05
Как болельщики сборной России отмечали победу над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 08:50
Как футболисты сборной России праздновали победу над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 07:24
Самые яркие моменты шестого игрового дня ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 02:47
Итоги шестого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 02:42
Как Черчесов и Купер прокомментировали победу сборной России над Египтом
20 июня 2018, 02:03
Болельщики празднуют победу России над Египтом в центре Санкт-Петербурга
20 июня 2018, 01:31
Обзор околофутбольных событий шестого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 01:10
RT пообщался с болельщиками после победы России над Египтом
20 июня 2018, 00:48
Сборная России обыграла Египет на чемпионате мира по футболу
20 июня 2018, 00:26
В центре Москвы празднуют победу России над Египтом
20 июня 2018, 00:21
Как российская сборная удивила всех и уверенно обыграла Египет
20 июня 2018, 00:09
Болельщики празднуют победу сборной России в центре Москвы
19 июня 2018, 23:53
Болельщики ликуют на улицах во время игры Россия — Египет
19 июня 2018, 23:43