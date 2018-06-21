Гризманн, Жиру и Мбаппе выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч ЧМ с Перу

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Перу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Атаку сборной Франции представят Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. У Перу с первых минут матч начнёт недавно отбывший дисквалификацию за допинг Паоло Герреро.

Матч пройдёт в Екатеринбурге. Начало — в 18:00 мск.

Ранее нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с клубом до 2023 года.