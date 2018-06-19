Футболист Гризманн продлил контракт с «Атлетико» в Истре

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с клубом до 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба «Атлетико».

18 июня исполнительный директор испанской команды Мигель Анхель Хиль прилетел в Россию и на базе сборной Франции в Истре встретился с Гризманном.

Кроме того, «Атлетико» продлил контракт с защитником Лукасом Эрнандесом до 2024 года, а также заключил соглашение с хавбеком «Монако» Тома Лемаром, который позже подпишет с клубом официальный договор.

Ранее Гризманн объяснил, почему остался в «Атлетико».