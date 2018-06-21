«Нам чуть ли не медали вешают»: сборная России по футболу провела тренировку перед игрой с Уругваем на ЧМ-2018

Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске в рамках подготовки к матчу с Уругваем на групповом этапе чемпионата мира. После занятия на вопросы журналистов ответили защитники Андрей Семёнов и Фёдор Кудряшов. Они рассказали, что думают о следующем сопернике и поддержке болельщиков.

В четверг сборная России по футболу провела тренировку на своей базе в Новогорске. Полевые игроки разделились на две группы. В первую вошли девять человек из стартового состава победного матча с Египтом: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Александр Головин, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Денис Черышев, Артём Дзюба и Александр Самедов. Они провели занятие по облегчённой программе, чтобы окончательно восстановиться после игры в Санкт-Петербурге. Футболисты устроили пробежку вокруг поля, пока на нём была включена система полива.

Вратарская группа вместе с Игорем Акинфеевым традиционно проводила занятие отдельно, а остальные полевые игроки провели интенсивную полуторачасовую тренировку. Не участвовали в ней только Юрий Жирков и Алан Дзагоев. Левый полузащитник поддерживал форму в тренажёрном зале из-за обострившегося после игры с Египтом дискомфорта в месте старой травмы. Дзагоев продолжает восстанавливаться после повреждения задней поверхности бедра — у него ещё есть шанс успеть к плей-офф, в котором сборная России теперь уже точно сыграет.

«Болельщики гнали футболистов вперёд»

После тренировки защитник Андрей Семёнов рассказал, как команда готовится к матчу с Уругваем, выделил лучшие команды чемпионата мира и обсудил преображение российской сборной.

— Чувствуете ли вы давление в связи с выходом сборной в 1/8 финала?

— К сборной всегда большое внимание, так что какое-то давление не ощущается.

— Знаете, что произошло ровно десять лет назад?

— Если не ошибаюсь, сборная обыграла Нидерланды в четвертьфинале Евро-2008 и выиграла бронзовые медали.

— Что вы делали в тот день?

— Я тогда играл ещё во второй лиге, в саратовском «Соколе». Помню, мы сидели, смотрели игру всей командой. Были очень счастливы за Россию. Хорошо, тогда было время.

— Представляли тогда, что спустя десять лет будете со сборной играть в плей-офф чемпионата мира?

— Я к этому стремился. Про юбилей я сам в новостях прочитал, но в сборной его не обсуждают.

— Может ли сборная России повторить тот результат десятилетней давности?

— Так далеко мы не загадываем, идём от матча к матчу. Сейчас на повестке дня — Уругвай. Там будет видно. Мы живём только сегодняшним днём.

— Как вам поддержка болельщиков после двух побед?

— Атмосфера фантастическая — что в «Лужниках», что на «Санкт-Петербурге». Болельщики гнали футболистов вперёд. Когда поёт весь стадион, то мурашки идут по коже. В матче с Уругваем будет задача победить.

— Какая команда на этом чемпионате мира вам понравилась?

— Очень много хороших сборных. Даже команда Марокко вчера играла очень здорово, и Колумбия в меньшинстве тоже. На этом турнире команды хорошо обучены тактически, все научились играть в футбол. Все показывают игру высочайшего уровня.

— А из ваших коллег по амплуа, центральных защитников, кого выделите?

— Как раз пару наших будущих соперников — Диего Година и Хосе Марию Хименеса.

— Сборная России преобразилась из команды, которую все называли слабой, в участника 1/8 финала чемпионата мира…

— Да, никто не верил в нас, а сейчас, наоборот, все верят. Уже чуть ли не медали нам вешают. Мы не смотрим на это. К чему мы стремились, того и добиваемся. Мы хорошо разбирали соперников и предугадывали их действия.

— Как сегодня прошла тренировка? Готовы сами выйти на поле?

— Те, кто не играл с Египтом, сегодня получили большую нагрузку, чтобы быть в равном положении с остальными. Жиркову дали отдохнуть, с ним всё в порядке. Моё дело — работать на тренировках и показывать свою состоятельность. Я готов помогать команде, но последнее слово — за тренером.

— Как команда относится к заочному противостоянию Криштиану Роналду и Дениса Черышева?

— Шутки об этом, может, и есть, но никто на это не обращает внимания. Для нас важно, чтобы команда побеждала и проходила как можно дальше. Личные награды отходят на второй план.

— С кем лучше встретиться в плей-офф?

— На это мы не смотрим. Думаем только о себе. «Лужники» или Сочи? И там, и там болельщики поддержат нас на самом высоком уровне.

«Хочется стать первыми и поехать в Сочи»

Ещё один игрок обороны Фёдор Кудряшов рассказал, где бы он хотел сыграть в плей-офф, почему не удивлён двум победам сборной России на старте мундиаля, а также дал характеристику уругвайцам.

— Что вы делали ровно десять лет назад, когда сборная России вышла в полуфинал Евро-2008?

— Я был с супругой в Москве. Как и большинство болельщиков, поехал потом праздновать в центр города.

— Приятно наблюдать за тем, как сейчас болельщики радуются из-за ваших успехов?

— Да, конечно.

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— Вы сами шокированы показанными результатами?

— Удивления нету. Просто то, о чём нас просит тренерский штаб, — то мы и выполняем. Мы продолжаем дальше работать, выполнять тренерские установки.

— Что вы думаете об атмосфере на стадионах во время ваших матчей?

— Для нас фанаты — это 12-й игрок. При их сумасшедшей поддержке команда идёт вперёд.

— Две победы с общим счётом 8:1 — это лучший старт для команды на чемпионате мира. Как это прокомментируете?

— Мы об этом не думаем и не обсуждаем. За любую победу даётся три очка, даже 1:0 было бы приемлемым результатом. Неважно, сколько мы забили.

— Кто для сборной России самый серьёзный соперник в группе A?

— Это Уругвай. В первых двух турах южноамериканцы доказали, что они очень сильная команда. С ними будет очень интересный матч.

— Как вы можете охарактеризовать сборную Уругвая?

— Судя по тому, что я видел, мне сложно отдать предпочтение... атакующая это команда или оборонительного плана. Они комбинируют два вида футбола.

— Главный тренер сборной Уругвая сказал, что в матче с Россией команда будет выигрывать или умирать. Как вы воспринимаете эту игру?

— Мы должны выходить и выполнять то, что от нас требуется. И не забывать при этом, что мы играем дома при сумасшедшей поддержке болельщиков.

— Все говорят о хорошей физической форме команды. Как удалось её добиться?

— Об этом лучше спросить тренера по физподготовке. Любой сбор — это трудный период. Но сейчас все чувствуют себя прекрасно.

— Где вам хочется сыграть в плей-офф — в Москве или Сочи?

— Лично я хочу выиграть последнюю игру. Тогда мы будем первыми и поедем в Сочи.

— Сборная России позволила соперникам нанести всего один удар в створ своих ворот, и произошло это после назначения пенальти… О чём это говорит?

— Статистика говорит сама за себя. Думаю, пока никаких вопросов к игре команды в обороне быть не должно.