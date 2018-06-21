«Изменили режим из-за белых ночей»: тренер и капитан сборной Бразилии рассказали о подготовке к матчу с Коста-Рикой

Неймар выйдет на поле в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Коста-Рики. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бразильцев Тите. Наставник отметил, что не просил форварда чаще играть на партнёров, а также поблагодарил болельщиков за поддержку, оказанную по приезде команды в Санкт-Петербург. Капитан «селесао» Тиаго Силва рассказал, какое давление испытывает в новой роли, и добавил, что из-за белых ночей команде пришлось подкорректировать свой режим.

В зале для пресс-конференций на стадионе «Санкт-Петербург» негде было упасть яблоку ещё за 15 минут до появления главного тренера сборной Бразилии Тите и капитана команды Тиаго Силва. Удивительно, но желающих задать вопросы представителям пентакампеонов было значительно больше, нежели во вторник вечером Станиславу Черчесову и Эктору Куперу после того, как хозяева чемпионата мира одержали вторую победу на групповом этапе.

Силва: «Доктора посоветовали нам выключить все технические устройства»

— Какая атмосфера царит в команде перед матчем с Коста-Рикой?

— Встреча будет отнюдь не самой простой, как это может показаться на первый взгляд. Обе команды испытывают давление из-за не самых удачных результатов. В связи с этим победа останется за тем, кто сумеет сохранить хладнокровие. Разумеется, нам не привыкать играть под прессингом. Но стоит держать в голове, что если победим, то станем ближе к выходу в плей-офф.

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— Насколько важен именно этот матч?

— Очевидно, что после ничьи в первом поединке мы обязаны побеждать. Разумеется, у нас есть определённая стратегия, задумка на игру. Необходимо свести к минимуму шансы соперника на победу и воспользоваться своими.

— Какие позитивные аспекты нынешнего мундиаля вы можете отметить лично для себя?

— Самое главное — это то, что я сумел вновь выйти на пик формы и вернуться в национальную команду. Очень рад выступать со своими талантливыми партнёрами. Все отдают себе отчёт в важности происходящего и понимают, что нужно делать дальше. Коста-Рика — знакомый нам соперник, с которым мы встречались и раньше. Кроме того, мы тщательно проанализировали их действия в предыдущих поединках, разобрали ключевые моменты.

— Как вы себя ощущаете в роли капитана?

— Никакого особенного давления в связи с этим не чувствую. Ведь это естественный процесс в команде, когда данную позицию занимает сначала один футболист, потом другой. Подобное происходит в каждой сборной. По моему мнению, необходимо лишь сохранять спокойствие. Ведь ответственность за результат разделяют все игроки, вне зависимости от того, кто является капитаном.

— Предупреждали ли вас о белых ночах Санкт-Петербурга? Влияют ли они на ваше состояние?

— Да, мы уже наслышаны. Пришлось внести некоторые коррективы в режим. Так вчера, мы легли спать в 1:30, сразу после окончания процедур по физиотерапии. Кроме того, доктора посоветовали нам выключить все технические устройства, которые могут повлиять на качество сна. Приходится откладывать разговоры и общение с родственниками на утро.

Тите: «Не просил Неймара играть на команду больше»

— Какие ожидания у вас от матча с Коста-Рикой?

— Мы прилетели в Санкт-Петербург с огромным желанием одержать первую победу на турнире, и настроены весьма решительно. С учётом того, как мы сыграли со Швейцарией в первом, это неудивительно. Ни для кого не секрет, что я остался не до конца доволен действиями подопечных. Нам следует более плотно сыграть в защите, прибавить в комбинационном футболе и менее расточительно относиться к появляющимся шансам в нападении. Все перечисленное вкупе является залогом успеха в завтрашнем матче.

— Вы собираетесь внести коррективы в стартовый состав и расстановку, исходя из результата?

— Тьяго Силва произнёс очень правильные и мудрые слова несколькими минутами ранее. Сборная Бразилии старается побеждать в каждой игре, несмотря на имя соперника, собственные проблемы и выбранную тактику. Я могу только присоединиться к нему. Каждый футболист осознаёт, насколько важно выиграть у Коста-Рики. Кто бы из ребят ни вышел — будет стараться, уверен.

С расстановкой и составом я определюсь позднее, необходимо подумать. Это не так просто, как может показаться, потому что следует учесть все нюансы, в том числе и попытаться предсказать, как будет действовать соперник. Ожидания не всегда совпадают с действительностью, к этому тоже нужно быть готовым. Что касается лично меня, то, пожалуй, я сосредоточен чуть больше, чем перед первой игрой со Швейцарией.

— Сразу в нескольких матчах, на итоговый результат повлияла работа системы VAR. Не следует ли игрокам сборной Бразилии беспокоиться в связи с этим?

— Система видеопросмотров прозрачная, последовательная и чёткая. Но вообще, нам следует думать не о ней, а о собственной игре. Не хочу оказывать давления на арбитров своими ответами на подобные вопросы, мне не нужно преимущество, добытое таким образом. Я хочу появляться на пресс-конференциях и говорить вам «Мы заслужили эту победу», а не оправдываться или сомневаться в ней.

— Насколько велика разница между работой на большом турнире и краткосрочным?

— Она имеется. В первую очередь, отличается процесс подготовки. Плюс, у нас в стране многие часто любят торопить события, из-за чего давление на команду на таких турнирах, как чемпионат мира возрастает.

— Раз вы заговорили о болельщиках, то поделитесь впечатлениями от приёма, который они вам оказали по приезду в Петербург…

— Я им признателен. Разумеется, было очень приятно. Любовь болельщиков важна для нас. Однако мне хочется, чтобы команда в первую очередь сохраняла голову холодной. Хочется верить, игроки разделяют мою позицию. Без предельной концентрации и сосредоточенности на деле добиться глобальных успехов достаточно сложно. Вспомните матчи среды, все они завершились с одинаковым счётом — 1:0. Это говорит о том, что фаворитами приходится не так просто, как кажется, особенно оглядываясь на результаты матчей первого тура.

— Не секрет, что Тиагу Силва подвергся критике общественности за проваленный ЧМ-2014. Почему вы выбрали его капитаном на нынешнем форуме, можете объяснить?

— Для начала мне бы хотелось узнать, что конкретно не нравилось людям, которые склоняли его на все лады. К тому же, если бы мы набирали в сборную игроков и назначали капитана по такому принципу, то дошло бы до абсурда — некого было бы выпускать на поле. В сборной Бразилии нет ни одного игрока, которого бы не критиковали. Выбирать капитана необходимо на основании многих факторов, а не только демонстрируемого им уровня футбола. Уровень ответственности, порядочность, преданность и умение объединять партнёров не менее важны. Силва соответствует многим из них.

— В каком состоянии Неймар? Он готов будет выйти на поле?

— Я надеюсь, что всё будет в порядке. В стартовом матче мундиаля ему «засветили» по лодыжке. Тем не менее, форвард отбегал все 90 минут и был одним из лучших. Неймар должен быть готов и ко второму, не переживайте. Медицинский штаб работает над его восстановлением и сделает всё необходимое, чтобы он вышел на поле арены.

— Если бы завтра состоялся матч не чемпионата мира, а менее престижного турнира, вы бы всё равно его выпустили?

— Конечно. У Неймара нет ничего страшного. Я не из тех, кто будет платить за победу самую высокую цену. Здоровьем и честностью не жертвуют ради достижения результата. Мы просто ускорили процесс его восстановление, но сугубо в рамках медицины.

— Во время личных бесед, просили ли вы Неймара играть больше на команду?

— Не люблю отвечать на подобные вопросы. Каждый из моих подопечных понимает, что играет за команду. Им не следует об этом напоминать. Однако вы забываете о том, что Неймар нападающий. Его задача обострять, создавать и брать инициативу в свои руки. Зачем мне лишать его этой возможности? Какой смысл в ограничении футболиста, лучше других понимающего, как забить мяч в ворота соперника? Причём это касается не только Неймара, но и других игроков передней линии, которые способны себя проявить, если у них появляется возможность. Поэтому, ответ отрицательный, я не просил Неймара чаще делиться мячом.