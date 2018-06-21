Тите рассказал про состояние Неймара перед матчем с Коста-Рикой

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Коста-Рики.

«Мы приехали сюда с огромным желанием и настроены решительно, учитывая то, как сыграли в первом. Надо более плотно сыграть в защите и улучшить комбинационные действия в нападении. Это залог успеха», — сказал Тите на пресс-конференции.

Он также рассказал о состоянии Неймара в преддверии матча с Коста-Рикой.

«Ему ударили по лодыжке. Он отбегал все 90 минут в первом туре. Он должен быть готов и ко второму матчу. Не переживайте, медицинский штаб работает над этим и постарается его подготовить для достижения наилучшей кондиции», — заявил Тите.

Бразилия сыграет с Коста-Рикой 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00.

Ранее нападающий сборной Бразилии Неймар покинул тренировочное занятие команды, хромая на правую ногу.