Неймар покинул тренировку сборной Бразилии, хромая на правую ногу

Нападающий сборной Бразилии Неймар покинул тренировочное занятие команды, хромая на правую ногу.

Неймар испытывает боль в правой лодыжке, сообщает AP.

Бразилец в стартовом матче чемпионата мира 2018 года в России с командой Швейцарии заработал на себе десять фолов. После матча он также прихрамывал.

Неймар пропустил весеннюю часть сезона-2017/18 из-за травмы лодыжки.