За 15 минут до начала пресс-конференции сборной Бразилии в зале не осталось свободных мест

За 15 минут до начала пресс-конференции бразильской сборной в зале был аншлаг.

В пресс-конференции примет участие главный тренер сборной Бразилии Тите.

Бразилия сыграет с Коста-Рикой 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00.

Ранее бразильские футбольные болельщики встречали овациями каждое действие российской стюардессы во время инструктажа по технике безопасности на рейсе Москва — Санкт-Петербург.