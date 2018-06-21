Бразильские футбольные болельщики смутили русскую стюардессу по время инструктажа

Бразильские футбольные болельщики встречали овациями каждое действие российской стюардессы во время инструктажа по технике безопасности на рейсе Москва — Санкт-Петербург.

Бортпроводница так сильно впечатлила гостей из Южной Америки, что они начали петь её имя. Затем болельщики начали скандировать название своей страны, после того как стюардесса надела жёлтый спасательный жилет — такого же цвета, как форма сборной Бразилии.

Женщина, которая была смущена вниманием фанатов, продолжала проводить инструктаж пассажиров.

Ранее сообщалось, что миллионный болельщик посетит матч ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена» 21 июня.