Главный тренер сборной Бразилии Тите высоко оценил работу системы VAR

Главный тренер бразильской сборной Тите высоко оценил работу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которую впервые применили на чемпионате мира 2018 года в России.

«Эта система очень ясная, последовательная и чёткая. Нам следует думать не о ней, а о собственной игре. Мне не нужно преимущества, споров с арбитрами. Я хочу приходить к вам и говорить: «Мы заслужили эту победу», а не сомневаться в ней», — заявил Тите на пресс-конференции.

Он также сказал, что, несмотря на горячий приём сборной Бразилии в Санкт-Петербурге, футболисты должны быть сосредоточены на футболе.

Бразилия сыграет с Коста-Рикой 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00.

Ранее защитник сборной Бразилии Тиаго Силва высказал мнение насчёт предстоящего матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Коста-Рики.