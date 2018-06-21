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Футболист сборной Бразилии Тиаго Силва: нам не привыкать играть под давлением
Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва высказал мнение насчёт предстоящего матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Коста-Рики.
«Матч предстоит не самый простой, как может показаться. Обе команды будут испытывать давление. Необходимо сохранять хладнокровие. Если победим, будем ближе к цели. Нам не привыкать играть под давлением», — сказал Тиаго Силва на пресс-конференции.
Он также рассказал о возросшем давлении на сборную Бразилии.
«Совершенно очевидно, что после ничьей и удачной жеребьёвки мы обязаны побеждать. Есть стратегия, запланирована тренировка. Мы должны свести к минимуму шансы соперника. Матч важен, и мы это осознаём», — заявил Тиаго Силва.
Бразилия сыграет с Коста-Рикой 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопрос, отличается ли подготовка команды к краткосрочному турниру от подготовки к длительному.