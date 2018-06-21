Тите: перед матчем с Коста-Рикой я сосредоточен больше, чем перед матчем со Швейцарией

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопрос, отличается ли подготовка команды к краткосрочному турниру от подготовки к длительному.

«Конечно. В команде всегда любят торопиться, но процесс подготовки отличается без сомнения», — заявил Тите на пресс-конференции.

Он рассказал, что внесёт коррективы в стартовый состав сборной Бразилии, заявленный на матч со Швейцарией, который закончился со счётом 1:1.

«В каждой игре необходимо побеждать. Решающая игра — нужно будет подумать. Но нужно учитывать все шансы, силу соперника, тактику. Ожидания не всегда совпадают с действительностью. Я сегодня более сосредоточен, чем перед игрой со Швейцарией. Тактические коррективы и доработки последуют», — заключил Тите.

Ранее Тите рассказал про состояние Неймара перед матчем с Коста-Рикой.