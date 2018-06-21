Реабилитация Месси, последний шанс Перу и рекорд Шмейхеля: анонс восьмого дня ЧМ-2018

В восьмой игровой день чемпионата мира по футболу состоятся три матча группового этапа. Сборная Дании встретится с Австралией, и вратарь европейцев Каспер Шмейхель постарается продлить свою сухую серию, которая не прерывается почти шесть часов. Перу сыграет с Францией в решающем для себя матче с точки зрения выхода в плей-офф, а от Лионеля Месси ждут реабилитации за нереализованный пенальти.

Дания — Австралия (15:00 мск, Самара)

Программу восьмого дня чемпионата мира по футболу в России откроет поединок между сборными Дании и Австралии. Подопечные Оге Харейде весьма успешно начали своё выступление на мундиале, одержав победу над перуанцами. При этом «соккеруз» также не должно быть стыдно за их выступление в дебютном матче на турнире. Лишь неоднозначный 11-метровый и рикошет после удара Поля Погба склонили чашу весов в пользу вице-чемпионов Европы французов.

Победа в этой встрече может практически гарантировать сборной Дании путёвку в плей-офф мундиаля. В последний раз «алая гвардия» преодолевала барьер плей-офф в далёком 2002 году. Тогда скандинавская сборная заняла первое место в квартете A, опередив Сенегал, Уругвай и Францию, но в 1/8 финала потерпела разгромное поражение от Англии со счётом 0:3.

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Для продолжения борьбы за выход в плей-офф подопечным Берта ван Марвейка необходима исключительно победа. Она позволит им сравняться с датчанами по количеству набранных очков и отсрочить розыгрыш путёвок в 1/8 финала на последний тур группового этапа. Там австралийцев ждёт встреча с перуанцами, которые выступают на своём первом за 36 лет первенстве планеты.

Примечательно, что этот матч станет первым в истории противостоянием этих национальных команд в рамках чемпионата мира. Ранее сборные Дании и Австралии встречались только в товарищеских матчах. Из трёх встреч две остались за скандинавами, а одна — за австралийцами. Последняя из них состоялась в 2012 году и завершилась победой «11 друзей Ольсена» со счётом 2:0.

Этот матч может стать знаменательным для полузащитника датской сборной Кристиана Эриксена. В настоящее время на счету игрока «Тоттенхэма» 22 гол за национальную команду. Ему достаточно лишь раз поразить ворота оппонентов, чтобы обойти по данному показателю Эббе Санда и Микаэля Роде и выйти на чистое девятое место в истории страны по забитым мячам. Единоличным лидером является Поуль Нильсен с 52 голами в 38 встречах.

Кроме того, голкипер Каспер Шмейхель может обновить собственный рекорд по продолжительности сухой серии в составе сборной. На данный момент она составляет 534 минуты. Примечательно, что предыдущее достижение принадлежало его отцу — Петеру Шмейхелю, который ведёт на RT собственное шоу о футболе.

В национальной команде Австралии есть игрок, который уже сейчас может по праву носить звание одного из самых легендарных футболистов страны. Так, Тим Кэхилл может не только приблизиться к абсолютному рекорду Марка Шварцера по количеству матчей за сборную, но и улучшить своё собственное рекордное достижение по количеству голов. На данный момент на счету 38-летнего уроженца Сиднея 50 забитых мячей на международной арене.

Франция — Перу (18:00 мск, Екатеринбург)

Во второй встрече группы C сойдутся национальные команды Франции и Перу. Подопечные Дидье Дешама провели довольно блеклый матч с коллективом из Австралии. Несмотря на солидное преимущество по ударам по воротам (12 — 4), атакующее трио трёхцветных в составе Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна вряд ли может занести себе этот поединок в актив. Форвард «Атлетико» отличился лишь с 11-метровой отметки, а его напарники и вовсе лишь однажды побеспокоили голкипера соперников Мэтью Райана.

В матче с Данией перуанцы также владели преимуществом, но не смогли им должным образом распорядиться. В активе «инков» значится 18 ударов по воротам, шесть из которых записаны на счёт форварда московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана и Хосе Паоло Герреро. Нападающий «Фламенго» мог пропустить мундиаль из-за обвинений в употреблении допинга, и лишь 31 мая был допущен до турнира.

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История личных встреч сборных Франции и Египта весьма скудная. За всю историю коллективы лишь один раз делили футбольное поле. Это произошло в 1982 в товарищеском матче, который завершился минимальной победой «инков» со счётом 1:0.

Чтобы не допустить подобного развития ситуации, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам избрал весьма интересный способ подготовки к матчам мундиаля. На следующий день после встречи с Австралией, синие проводили контрольный матч с молодёжной командой московского «Спартака» в возрасте до 19 лет. В поединке, который длился 60 минут вместо обычных 90, победу праздновали чемпионы мира 1998 года — 3:2.

Не обойдётся в этом матче без рекордсменов. В случае своего появления на поле голкипер французской команды Уго Льорис проведёт свой 100-й матч за сборную.

Примечательно, что ровно четыре года назад сборная Франции встречалась с командой Швейцарии на первенстве планеты в Бразилии. Тот матч завершился крупной победой трёхцветных со счётом 5:2, а автором первого гола стал форвард Оливье Жиру. Именно этот мяч стал 100-м для французов на чемпионатах мира.

Что касается сборной Перу, то Герреро может улучшить своё рекордное достижение по количеству забитых мячей за сборную. В настоящий момент в активе форварда 34 гола в 87 матчах.

Аргентина — Хорватия (21:00 мск, Нижний Новгород)

Главный матч дня состоится поздним вечером в Нижнем Новгороде. Без преувеличения, встреча Аргентины и Хорватии будет борьбой за лидерство в группе D. Южноамериканцы даже после ничьей с Исландией остаются явными фаворитами на чемпионство, и к тому же неожиданная осечка в первой игре их только мотивирует на оставшиеся игры. Хорваты уже имеют три очка в активе после матча с Нигерией и поэтому вправе мечтать о новых высотах.

Аргентина была бы на равных с «шашечными» в турнирной таблице, если бы Лионель Месси смог реализовать пенальти в ворота исландцев. От игры форварда «Барселоны» многое будет зависеть и сейчас. Настроение всей южноамериканской команды определяется тем, насколько хорошо себя чувствует Месси. Промахи в матче с Исландией явно выбили его из колеи, а попытки в одиночку исправить ситуацию ни к чему хорошему не привели. У пятикратного обладателя «Золотого мяча» было несколько дней, чтобы взять себя в руки и подойти к следующему матчу с холодной головой.

Хорваты и до чемпионата мира высоко котировались благодаря сильному подбору исполнителей впереди и крепкой обороне. Победа «шашечных» над Нигерией не стала ни для кого сенсацией. К тому же в той игре произошёл крайне неприятный казус, который может негативно сказаться на атмосфере в команде. Никола Калинич отказался выходить на замену, и тренерский штаб отнёсся со всей строгостью в такой выходке. За игрой нападающий будет наблюдать из дома. Его недавние партнёры не стали комментировать инцидент, и поэтому сложно сказать, как в команде восприняли бунт Калинича.

Сборной Хорватии нужно помнить, что Аргентина уже на протяжении 16 лет не проигрывает на групповом этапе. Обыграть её довольно сложно, даже если она показывает футбол сомнительного качества. К тому же именно сейчас наставник южноамериканцев Хорхе Сампаоли может пойти на изменение тактической схемы, которая сразу запутает соперников.