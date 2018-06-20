Подарок для Месси, выздоровление Неймара и извинения от немцев: главные околофутбольные события седьмого дня ЧМ-2018

Немецкое издание Der Spiegel извинилось перед сборной России по футболу за неблагоприятный прогноз на чемпионат мира, Неймар вернулся в общую группу национальной команды Бразилии, а в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что собираются подарить аргентинцу Лионелю Месси на день рождения. Чем запомнился седьмой день мундиаля — в материале RT.

Извинения для сборной России

С начала домашнего чемпионата мира сборная России по футболу успела покорить не только своих, но и иностранных болельщиков. Причём если крупная победа над Саудовской Аравией оставляла вопросы относительно перспектив подопечных Станислава Черчесова, то триумфальное выступление в поединке с Египтом окончательно расставило все точки над «i».

Так, издание Der Spiegel, которое не впечатлил успех россиян в игре с «азиатскими бразильцами», предрекало, что хозяевам мундиаля не по силам преодолеть групповой барьер на турнире. Но после победы над египтянами немецким журналистам пришлось не только изменить своё мнение, но и извиниться перед коллективом Черчесова.

«Прости, Россия, мы ошибались» — именно с таким заголовком вышла статья немецкого издания о победе над Египтом.

Оценка Черчесову

По мнению американского портала ESPN, основным творцом успеха российской сборной является её главный тренер. По итогам матча с Египтом Станислав Черчесов был удостоен похвалы со стороны экспертов издания, получив оценку 8 из 10.

«Станислав Черчесов ожидаемо пошёл на перестановки в атакующей линии, выпустив на поле Артёма Дзюбу вместо Фёдора Смолова. Форвард тульского «Арсенала» отметился голом и принял непосредственное участие в автоголе Ахмеда Фатхи. В целом российская команда продемонстрировала великолепный настрой на поединок с Египтом и лишила соперника возможности воспользоваться своими сильными сторонами», — говорится в заметке.

Примечательно, что ни один из российских футболистов не был оценён выше, чем на семь баллов. По мнению издания, лучшими в составе сборной страны стали защитники Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, хавбеки Денис Черышев, Роман Зобнин и Александр Головин, а также форвард Артём Дзюба.

Позитив от президента

Безусловно, поддержка лидера страны очень много значит для футболистов. Об этом говорит и успех российской сборной в матче открытия мундиаля, и волевая ничья швейцарцев в поединке с пентакампеонами. К сожалению, из-за плотного графика президент России Владимир Путин не смог лично присутствовать на встрече с Египтом, однако следил за её результатом.

«Как только Путин спустился с трапа, ему сразу доложили результат этого матча. Он, как и вся наша страна, отреагировал весьма позитивно — это очень дорогая для всех нас победа», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Усы надежды»

После стартового матча мундиаля известный телеведущий Иван Ургант запустил акцию «усы надежды», с целью поддержать российскую сборную на домашнем первенстве планеты. В преддверии встречи с Египтом многие болельщики обзавелись растительностью на лице, причём многие остановили свой выбор на накладном варианте.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) 19 Июн 2018 в 12:51 PDT

Вероятно, успех в игре с «фараонами» лишь укрепит веру в чудодейственность «усов надежды», поэтому на матче с Уругваем стоит ожидать ещё больше участников данной акции. К слову, сам Ургант выразил уверенность в том, что именно это помогло подопечным Станислава Черчесова одержать вторую подряд победу на мундиале.

Уборка после праздника

Триумфальное выступление российской сборной имело не только приятные последствия. Так, после окончания матча с командой Египта со стадиона «Санкт-Петербург» было вывезено 33 грузовика мусора. Как сообщает «Фонтанка», наведением порядка занимались порядка 135 дворников, а также 30 единиц техники.

Экстренную уборку пришлось производить и на территории фан-зоны чемпионата мира, которая располагается рядом с храмом Спаса на Крови. В ней приняли участие около 30 работников, которым пришлось трудиться до глубокой ночи.

Образцовые гости мундиаля

Болельщики сборных Японии и Колумбии могут смело претендовать на звание самых воспитанных болельщиков чемпионата мира в России. По окончании матчей своих коллективов фанаты не спешно покинули стадион, а предпочли задержаться, чтобы убрать за собой мусор.

Болельщики сборной Сенегала

Reuters

Так, сенегальцы помогали наводить порядок на стадионе «Спартак» в Москве, а японцы — на «Мордовия Арене» в Саранске. Стоит полагать, что поединок между этими командами, который пройдёт 24 июня в Екатеринбурге, станет одним из самых чистых на мундиале.

Подарок для Месси

Свой день рождения на российской земле уже успел отметить форвард сборной Египта Мохаммед Салах, а совсем скоро придёт черёд Лионеля Месси. 24 июня аргентинскому гению исполнится 31 год, а российские болельщики уже определились с подарком для нападающего национальной команды Аргентины.

«Сборная Аргентины — команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси. Коллеги из Бронниц приготовили для Лионеля подарок — торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, — одного из наших национальных символов», — заявил ТАСС министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он также выразил уверенность в том, что сувенир придётся Месси по вкусу.

«Хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приёме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации футбола Аргентины, Месси увёз с собой кусочек России — то есть, вот этот подарок. Не сомневаюсь, что он будет в восторге», — добавил Терюшков.

Поздравление от фанатов

В отличие от Месси, защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон уже успел отпраздновать свой день рождения. 19 июня футболисту «Ростова» исполнилось 32 года, с чем его поздравили местные болельщики. Футболист выступает за клуб всего лишь на протяжении полугода, но уже успел стать любимцем публики.

В качестве поздравления, болельщики из Ростова-на-Дону исполнили фирменный клич исландской сборной, который те используют во время празднования голов. Стоит полагать, что самому Сигурдссону это пришлось бы по нраву.

Поющий волонтёр

Не осталась без поддержки и национальная команда Швеции. Футболисты «тре крунур» спокойно тренировались на своей базе в Геленджике, когда один из волонтёров мундиаля исполнил гимн страны по громкой связи.

Сборная Швеции🇸🇪 спокойно себе тренировалась, когда российский волонтер по громкой связи спел шведский гимн.



Спасибо за поддержку, парень! Заслуженные аплодисменты от игроков 👏🔝#SWE#ЧМ2018pic.twitter.com/aOhETZizjM — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 июня 2018 г.

Подобная акция была довольно позитивно встречена шведскими футболистами. Подопечные Янне Андерсона были явно не готовы к подобным действиям болельщика, встретив его изумлёнными улыбками. По окончании пения они поблагодарили его дружными аплодисментами.

Поцелуй на удачу

Можно смело говорить, что успехи сборной России на мундиале вскружили голову её болельщикам. Фанаты готовы делиться своей радостью с каждым прохожим, даже если тот к этому не особо расположен. Подобное произошло с журналисткой Deutsch Welle Джулиет Гонсалес Теран, которую со словами «Россия — чемпион» поцеловал один из граждан страны-хозяйки первенства планеты.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es — DW Sports (@dw_sports) 20 июня 2018 г.

В ходе репортажа Теран никак не отреагировала на поступок россиянина, но позже обвинила того в неподобающем поведении.

«Сексуальные домогательства не являются чем-то нормальным. Это необходимо остановить как в футболе, так и в других сферах», — говорится в заявлении телеканала.

Петух в подарок

Внимания со стороны хозяев мундиаля удостоился и главный болельщик сборной Франции Клеман д’Антибе. На протяжении долгих лет 70-летний мужчина сопровождает свою национальную команды на всех крупных международных турнирах, но по его признанию, первенство планеты в России станет последним, которое он посетит в своей жизни.

В Екатеринбурге Д’Антибе ждал приятный сюрприз. Российская болельщица Екатерина подарила ему петуха, купленного за 750 рублей на птичьем рынке. Примечательно, что именно эта домашняя птица изображено на логотипе Французской федерации футбола (FFF).

Самый известный болельщик сборной Франции - Клеман д'Антибе получил в подарок от российской девушки Кати нового петуха. Новый талисман сборной Франции был куплен за 750 р на птичьем рынке pic.twitter.com/Ik3Ts6a2WT — Tia (@tia1988) 20 июня 2018 г.

«Я не ярая футбольная болельщица, у меня просто была возможность познакомиться с ним и его семьёй во Франции, когда я там была. Очень захотелось сделать ему приятное, купила ему петуха», — приводит слова Екатерины РИА Новости.

Возвращение в строй

Тем временем хорошие новости пришли из стана сборной Бразилии. Нападающий команды Неймар, который досрочно завершил предыдущую тренировку коллектива, вернулся в общую группу. Накануне он провёл на поле лишь 15 минут, после чего покинул газон в сопровождении медицинского персонала.

Предполагалось, что Неймара беспокоит травма, которую он получил в феврале. Тогда бразилец повредил голеностоп и выбыл из строя до конца сезона. Однако 20 июня он занимался со своими партнёрами по сборной и выполнял полный объём работы. Остаётся надеяться, что он в полной готовности подойдёт к поединку с Коста-Рикой.

Серьёзное повреждение

При этом в сборной Южной Кореи уже потеряли одного из футболистов. Защитник Пак Чжу Ху больше не поможет своей команде на чемпионате мира в России. Причиной тому стала травма подколенного сухожилия, которую он получил в матче со Швецией. Примечательно, что несмотря на повреждение, Пак останется со своей национальной командой.