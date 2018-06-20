Рекорд Роналду, поражение «атласских львов» и аншлаг в «Лужниках»: как Португалия обыграла Марокко на ЧМ-2018

Сборная Португалии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России обыграла Марокко с минимальным счётом. После этого поражения «атласские львы» лишились всех шансов на выход в плей-офф. Победу европейской команде принёс точный удар Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром сборной в истории Старого Света. RT рассказывает, чем запомнился матч в заполненных до отказа «Лужниках».

«Красное море» в «Лужниках»

Не успел начаться чемпионат мира, как Криштиану Роналду стал одним из главных его героев. Португалец не стал держать болельщиков в ожидании и стартовал с места в карьер — хет-триком в важнейшем матче с Испанией, за которую выступают многие его партнёры по «Реалу». И это в 33 года. Разумеется, в игре с куда более скромными марокканцами Португалия да и весь мир ждал продолжения банкета от пятикратного обладателя «Золотого мяча».

В конце концов, нельзя забывать, что мундиаль во многом определит, кому достанется рекордный шестой титул. Главный соперник Криштиану в борьбе за престижную награду Лионель Месси стартовал в России с нереализованного пенальти.

Впрочем, за час до начала матча о Роналду возле «Лужников» мало что напоминало. Марокканских болельщиков оказалось в разы больше европейских коллег, и это уже похоже на тенденцию.

Кажется, любителей футбола с других континентов в России собралось куда больше, чем представителей Старого Света, чего стоят одни мексиканцы, перуанцы и бразильцы. Последние также в большом количестве присутствовали в «Лужниках». Собственно португалоговорящие бразильские болельщики ожидаемо объединились с португальскими коллегами и вместе поддерживали Криштиану Роналду.

В остальном возле стадиона как всегда можно было встретить людей со всего земного шара, например, шотландцев в традиционных килтах или невесть откуда взявшихся камерунцах.

Разумеется, хватало здесь и отечественных любителей футбола, которые неоднократно запускали над стадионом клич: Россия, Россия.

А главное на огромной арене собрался аншлаг — 78 011 зрителей.

Между тем сборной Марокко после поражения от Ирана в матче первого тура необходима была победа. Очередное поражение оставляло африканскую команду за бортом плей-офф.

Неудержимый Роналду

И началась игра для «атласских львов» хуже не придумаешь. Уже на четвёртой минуте напомнил о себе Роналду. После подачи углового Криштиану отклеился от защитника и в падении головой отправил мяч точно под перекладину.

Этот гол позволил португальцу установить новый рекорд по количеству мячей, забитых за европейскую сборную. С 85 голами он обошёл великого нападающего сборной Венгрии Ференца Пушкаша. Если же брать весь мир, то опережает Роналду только иранец Али Даеи (109 мячей).

Правда наставник марокканцев Эрве Ренар после матча сетовал на то, что Пепе в эпизоде с голом руками завалил на газон оппонента, который вполне мог помешать Роналду пробить по воротам.

Надо сказать, что заполненный до отказа стадион, в чаше которого марроканцы всё же были представлены в большинстве, после этого освистывал Роналду всякий раз, когда он получал мяч. В первом тайме у Роналду был ещё один момент. Получив мяч от партнёра на линии штрафной, он развернул сразу двоих защитников и пробил между ног одному из них. Снаряд прошёл чуть мимо дальнего угла.

В другом эпизоде Роналду классной передачей вывел Гонсалу Гэудеша один на один с вратарём, но тот пробил прямо в руки Муниру.

В остальном «атласские львы», пропустив, перехватили инициативу и обрушили на ворота Руя Патрисиу шквал атак. Очень хорош был в центре поля Юнес Беланда из турецкого «Галатасарая». Невысокий футболист фактически вёл всю атакующую игру своей команды. Справа активен был опытный Нордин Амрабат, который своими рывками замучил Жозе Фонте. А вот левым краем марокканцы практически не атаковали. Заметен был и игравший в опорной зоне экс-полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Мбарк Буссуфа.

Африканская команда демонстрировала красивый техничный футбол с большим количеством передач, но завершающего удара подопечным Ренара ощутимо не хватало. Португальцы же спокойно в фирменном стиле отошли в оборону и не стремились лезть на рожон.

Слёзы марроканцев

Во втором тайме марроканцы продолжили штурмовать ворота соперника и вскоре создали момент с приставкой «супер». Голкипер португальцев Руй Патрисиу после подачи со стандарта и удара головой Беланда невероятным образом успел сложиться и вытащить мяч из нижнего ближнего угла.

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Однако этот момент, пожалуй, так и остался самым опасным в исполнении марроканцев.

«Атласские» львы по инерции шли вперёд, но силы всё больше их оставляли. Вскоре пришлось менять и главного созидающего футболиста Беланда, который больше не мог бегать. Сбавил в активности даже Амрабат. Португальцы же оборонялись образцово-показательно.

Однако в концовке у марокканцев всё же хватило сил на финишный навал. Команда создала у ворот португальцев несколько опасных стандартов. После одного из них самый известный игрок сборной Мехди Бенатиа метров с десяти чудом не попал в створ. А чуть ранее защитник «Ювентуса» после подачи углового толкнул в спину Пепе, который разумеется рухнул на газон как подкошенный. Но поразить ворота Руя Патрисиу марокканцы в этот день так и не смогли.

После этого поражения они лишились шансов на плей-офф, и их многочисленных болельщиков откровенно жаль. «Атласские львы» наиграли на победу в матче с Ираном, но не реализовали свои многочисленные шансы, а теперь единственный раз не сдержали одного из лучших футболистов планеты и опять же не реализовали моменты, которые у них имелись.

При этом болельщики не освистывали футболистов, которые в слезах побрели к своей трибуне, а устроили им настоящую овацию. И они её заслужили.