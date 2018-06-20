Гол Роналду принёс Португалии победу над Марокко в матче ЧМ-2018

Сборная Португалии одержала минимальную победу над национальной командой Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Криштиану Роналду (4-я минута).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

После двух сыгранных матчей сборная Португалии вышла на первое место в группе B c четырьмя очками. Команда Марокко, не набрав ни одного очка, лишилась шансов на выход в плей-офф.

Матчи заключительного тура в группе B состоятся 25 июня в 21:00. Португалия сыграет с Ираном, а Марокко — с Испанией.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных национальных команд.