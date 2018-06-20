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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных сборных
20 июня 2018, 15:28
/ Reuters
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных национальных команд.
В матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с Марокко португалец забил 85-й гол за сборную и обошёл по этому показателю представителя Венгрии Ференца Пушкаша, на счету которого 84 мяча.
В списке лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола Роналду вышел на второе место. Он уступает только иранцу Али Даеи (109 голов).
Ранее Португалия и Марокко объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018 по футболу.
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