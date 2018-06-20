Роналду стал лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных национальных команд.

В матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с Марокко португалец забил 85-й гол за сборную и обошёл по этому показателю представителя Венгрии Ференца Пушкаша, на счету которого 84 мяча.

В списке лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола Роналду вышел на второе место. Он уступает только иранцу Али Даеи (109 голов).

Ранее Португалия и Марокко объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018 по футболу.