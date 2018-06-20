Португалия и Марокко объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018 по футболу

Тренерские штабы сборных Португалии и Марокко по футболу объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэль, Фонте, Седрик, Моутинью, Жуан Мариу, Бернарду Силва, Карвалью, Роналду, Гедеш.



Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Кошта, Бенатиа, Зийех, Аль-Ахмади, Беланда, Бутаиб, Буссуфа, Амрабат, Дирар.

Встреча между командами состоится на московском стадионе «Лужники». Начало — в 15:00 мск.

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