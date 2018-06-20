Степашин рассказал о своём сообщении Черчесову после второй победы сборной России на ЧМ-2018

Член попечительского совета центрального клуба «Динамо», бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с kp.ru рассказал, какое сообщение отправил главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову после второй победы команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Я ему послал сообщение — у нас своя связь. Написал следующее: «Победил тренер, браво!» — заявил Степашин.

По его словам, Черчесов подвёл сборную к турниру в лучшей спортивной форме, и это блестяще.

Кроме того, отметил Степашин, все замены кадровые оказались правильными.

Грядущий матч против Уругвая он назвал хорошей проверкой для России, поскольку играли ещё не все заявленные футболисты и есть возможность показать ещё и резерв.

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.