Тренер сборной Марокко считает, что португалец Пепе фолил во время гола Роналду

Главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар считает, что защитник сборной Португалии Пепе нарушал правила во время гола нападающего Криштиану Роналду, который стал решающим в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Во время углового Пепе фолил. Напишите правду об этом эпизоде», — сказал Ренар на пресс-конференции.

Он также отметил хорошую игру своей команды и атмосферу на стадионе «Лужники» во время матча.

«Мы играли хорошо, имели моменты, как и в матче с Ираном, но вновь не забили. Мы чувствовали себя в Москве, как в Касабланке. Мои ребята должны гордиться собой», — заявил Ренар.

Ранее Ренар подчеркнул, что Марокко гордится своей футбольной сборной.