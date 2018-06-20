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«Не должны останавливаться»: что говорили российские парламентарии после матча со сборной Египта

20 июня 2018, 15:45
«Не должны останавливаться»: что говорили российские парламентарии после матча со сборной Египта
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В поединке с Египтом национальная команда России продемонстрировала прекрасную слаженность действий и мастерство владения мячом. Такое мнение высказали в Госдуме. Парламентарии отметили, что результат не был бы таким ярким без значительной поддержки российских болельщиков. О чём говорили представители власти после победы сборной — в материале RT.

Сборная России одержала важнейшую для себя победу на групповом этапе чемпионата мира, одолев команду Египта со счётом 3:1. Этот результат практически обеспечил нашим футболистам выход в плей-офф мундиаля.

Разумеется, подобный результат не мог оставить равнодушными жителей России: на улицах городов до самого утра слышались песни и радостные возгласы.

Свой восторг по поводу хода поединка выразили и в российском парламенте. Так, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов подчеркнул, что российская сборная играла с большой самоотдачей.

«Игра мне очень понравилась. Было видно, что спортсмены выкладывались на все сто процентов. Вчера мы сидели с друзьями, смотрели футбол и вместе радовались за этих молодых ребят, которые вселяют очень большие надежды», — рассказал бывший хоккеист в беседе с RT.

Он отметил особый настрой россиян во время матчей ЧМ.

«Следующая игра должна придать им ещё больше уверенности в своих силах, что будет необходимо на стадии плей-офф, где нам предстоит сойтись с ещё более серьёзными соперниками. Однако я уверен, что с подобным желанием и самоотдачей у ребят есть шанс обыграть любую команду», — сказал Фетисов.

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Успехом назвал выступление сборной и депутат Государственной думы Николай Валуев.

«Переживая за сборную, сорвал голос. Очень рад за наших игроков. Видно было, что каждый из них был готов бороться до конца. Конечно, это ещё не победа, не прообраз большой победы, но однозначно определённый успех. Мне понравилось взаимодействие команды и тренера — это большой труд Станислава Черчесова», — отметил экс-чемпион мира по боксу.

К восторгам по поводу победы над Египтом присоединился и заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов. Он выразил мнение, что такая значимая победа не могла бы состояться без колоссальной поддержки, оказанной поклонниками национальной команды из разных уголков страны.

«Наша победа — это большой праздник спорта. Совсем недавно я говорил, что благодаря нашим болельщикам, их патриотическому подъёму и родной земле мы выйдем из группы. Дальше это отношение будет только развиваться, ведь останавливаться на достигнутом мы никак не должны», — считает Кривоносов.

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Член Совета Федерации Леонид Тягачёв был приятно удивлён игрой, которую продемонстрировала национальная команда. По его словам, россияне сумели с достоинством выйти из непростой ситуации, сложившейся в первом тайме.

«Поединок с Египтом заставил и специалистов, и любителей внимательно присмотреться к действиям наших ребят на поле. Первая половина матча не предвещала такого успешного заключения, какое нас ожидало в итоге. Затем произошло чудо. Футболисты добавили в скорости, стали перемещаться, открываться. Всё это привело к забитым мячам», — не скрывал своего удивления функционер.

Особенно он отметил важность третьего гола, реализованного Артёмом Дзюбой, который продемонстрировал большое мастерство.

«Нападающий создал на поле настоящий шедевр, сумев обыграть соперника в штрафной площади и исполнив хороший финт. Разумеется, подобные действия вселяют в болельщиков надежду, а в спортсменов — уверенность. Ждём такой же красивой, но более быстрой и чёткой игры в матче с Испанией или Португалией», — добавил Тягачёв.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что он чувствовал во время матча.

 «Да стартового свистка присутствовала уверенность в том, что мы выиграем, однако после первого тайма начался лёгкий мандраж: не дай бог пропустим какой-то случайный гол. Но к счастью, всё завершилось удачно», — поделился своими впечатлениями функционер.

Как и Тягачёв, бывший президент РФС отметил действия футболистов на поле.

«Самый запоминающийся момент — это три гола, каждый из которых был хорош по-своему. Дзюба проявил индивидуальное мастерство, Черышев забил в результате прекрасно разыгранной комбинации. Мы живём для того, чтобы ждать успехов во всех сферах, в футболе в том числе. Надежда становится всё более и более реальной, наша команда прибавляет, налаживается взаимодействие, появляется сыгранность», — рассказал Колосков.


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