Фетисов поделился впечатлениями от игры сборной России на ЧМ-2018

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в беседе с RT рассказал о своих впечатлениях от игры российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018.

«Игра мне очень понравилась. Мы видели команду, которая с огромным желанием выходит на стадион, выкладывается на сто процентов. Вчера мы сидели с друзьями — легендами хоккея, смотрели футбол и радовались за этих молодых ребят, которые вселяют очень большие надежды. Следующая игра должна дать им ещё больше уверенности в своих силах. Потом плей-офф, и будут непростые соперники. Но с таким настроем, желанием и самоотдачей у нас есть шанс обыграть любую команду», — сказал он.

19 июня сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Египта во время матча в Санкт-Петербурге.