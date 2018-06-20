«Старались бить в одну точку»: как Черчесов и Купер прокомментировали победу сборной России над Египтом

Футболистам сборной России удалось реализовать план, намеченный на игру с Египтом. Об этом заявил наставник россиян Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча, который его подопечные выиграли со счётом 3:1. Специалист также объяснил, почему в стартовом составе он заменил Фёдора Смолова на Артёма Дзюбу. В свою очередь, тренер египтян Эктор Купер сказал, что гордится своими игроками, несмотря на поражение.

Купер: «Не надо мне советовать, кого выпускать на поле»

— Что не получилось у сборной Египта в прошедшем матче?

— Ответ прост: мы допустили достаточно много ошибок. Первый тайм получился весьма приличным, однако провалили стартовые 10-15 минут после перерыва. Можно также пожаловаться на нехватку удачи и везения, потому что подопечные старались. Ребят сложно упрекнуть: видно, что горели глаза и они стремились победить, но, увы, итог не в нашу пользу.

— Задумались ли вы об отставке после столь неудачного выступления на ЧМ?

— Прежде всего, останусь на посту или нет, зависит не от меня. Если люди, ответственные за развитие футбола в стране, примут такое решение, я уйду. Однако сборной предстоит еще один матч на ЧМ, так что подождите его окончания. Что касается обороны, которую называют нашей слабой стороной, то мы были не так плохи, как кажется. Все погубили те самые 10-15 минут, о которых я уже сказал. До перерыва мы контролировали атаку соперника, его диагонали.

— Салах не был готов провести всю игру, согласны?

— Никто не может отрицать значения Салаха для сборной. Кто знает, как повернулся бы матч, окажись он в лучшей форме. Мохаммед сегодня старался и провёл все 90 минут на поле, но дело не только в нём. Нам требовалось, чтобы против россиян играли и 10 других футболистов. Тем не менее сегодня я горд тем, как мы выглядели, не хочу упрекать команду.

— Сравните сборные Уругвая и России. Какие у россиян перспективы?

— Думаю, что понадобится слишком много времени на сравнение двух сборных, поэтому воздержусь от развернутого ответа. Россияне работоспособные, многое двигаются, прессингуют, закрывают свободные зоны, старательны. Но я не могу сказать, как далеко сможет пройти команда Станислава Черчесова.

— Эссам Эль-Хаддари был против того, чтобы вы выходили таким составом на матч. Не кажется ли вам, что при таком отношении продолжать со сборной тренеру Эктору Куперу не имеет смысла?

— Я уже ответил на этот вопрос. Все покажет время. Всем хочется добиваться побед, у каждого своя мотивация и отношение к футболу. На поле выходят 11 человек, и я, а не кто-то другой, принимаю решение, кто эти люди. Не надо мне советовать, поскольку я несу полную ответственность за свои поступки, даже если ошибся.

— По-вашему, был ли Салах готов на 100 процентов к матчу?

— Нужно изучить медицинскую сторону дела, чтобы ответить на этот вопрос. Ему не удалось готовиться с нами, он работал индивидуально большую часть времени. Может, ему не хватило совместной работы, но сегодня он выглядел достойно и продемонстрировал, что находился в хорошей форме. Это очевидно.

— Почему команда развалилась?

— Кто-то отвлекся, кто-то не добежал, кто-то совершил ошибки. Я говорил вчера и повторю сегодня — человеческий фактор сложно исключить. Соперник тоже старался использовать наши слабые места, и сегодня ему это удалось. У нас тоже были моменты, просто мы не смогли ими воспользоваться.

— Что вы подумали, когда Салах получил травму в финале Лиги чемпионов?

— Он жизненно важный игрок. Символ и источник вдохновения команды. Мы были обеспокоены и надеялись, что он восстановится побыстрее. Но он получил травму, мы не могли её предотвратить, переживать из-за этого было уже поздно. Старались, чтобы он пришёл в себя как можно быстрее, помогали ему, но, увы…

— Что не получилось?

— Думаю, что у нас было от 10 до 12 неудачных моментов в первом тайме. Я не думаю, что нам не хватило концентрации, мы допустили много ошибок. Первый тайм был весьма приличным, но мы провели очень плохие 10-15 минут в начале второго. Можно сказать, что нам не хватило удачи и везения, потому что подопечные старались, сложно их упрекнуть, видно, что горели глаза и они жаждали победить, но таков итог.

Черчесов: «Проблем у нас не было, нет и не будет»

— Как оцените встречу?

— Нам необходимо было побеждать, чтобы решить свои задачи. То есть, Египет должен был, а мы — хотели. При всём уважении, это две разные вещи. Соперник со словом «надо» не всегда справляется, потому что практически не играет первым номером. Мы это знали и учитывали. Вопрос с Салахом надо было решать, и когда Жирков дал добро на участие в матче, а у него после матча с Саудовской Аравией нога болела сильно, мы определились со стратегией, тактикой и тем, как будем действовать.

— В первом тайме команда смотрелась солидно, создавала моменты, но никак не могла забить. Выходит, после перерыва количество перешло в качество?

— Главное было продолжать гнуть свою линию, нагнетать давление, чтобы защитники египтян хотя бы один раз не добежали, ошиблись, отвлеклись... Все 90 минут без ошибок сложно провести, рано или поздно концентрация падает, появляется усталость. Мы испытали это на своей шкуре в контрольных встречах с топовыми сборными. Мы старались продолжать бить в одну точку, пусть не всегда это получалось, но в итоге Египет «поплыл» и мы смогли добиться успеха.

— Стоило ли назначать пенальти в ворота Игоря Акинфеева?

— Не готов ответить с уверенностью, было нарушение до штрафной или в ней. Теперь у нас есть система видеоповторов, 50 человек сидят и смотрят, не могут понять. Но это для меня сейчас вторично, главное — мы добились победы.

— Почему в стартовом составе вышел Артём Дзюба, а не Федор Смолов. Он стал первым номером?

— Первый номер у нас Акинфеев, если вы забыли. Что касается Артёма, то после жеребьевки мы внимательно изучали соперников, с которыми предстоит встречаться. Против не самых высоких защитников должен играть фактурный форвард, просто потому, что это логично. Дело не в том, сколько мячей забили Смолов и Дзюба по отдельности в первом матче на турнире, а исключительно в тактике на конкретную игру. Мы понимали, что он способен оказывать постоянное давление на своих визави, и он справился со своей задачей, в итоге это сработало.

Хочу подчеркнуть в очередной раз: в национальной команде нет основных и запасных, есть только стартовый состав в конкретной встрече. Рад тому, что «лавочка» у нас живая, все друг друга поддерживают. Две победы — следствия того, что в команде правильный микроклимат. У каждого своя роль. Дзагоева мы уже потеряли, Жирков был перед игрой под вопросом, Головин мог получить ещё одну жёлтую карточку и пропустить следующий матч. Сейчас нам важно восстановиться, подобрать раненных и смотреть вперёд с оптимизмом.

— Вас впечатлила, удивила или шокировала игра Мохаммеда Салаха?

— Лучше оцените сами или попросите моего коллегу Купера. Мы не сидели сложа руки, а готовились. И, очевидно, что разобрали по мелочам. Чемпионат мира — одно, а отборочные и товарищеские матчи — другое. Поэтому мы внимательно посмотрели и проанализировали их игру с Уругваем несколькими днями ранее. Мои подопечные порадовали меня тактической дисциплиной, это всё, что я могу сказать по теме.

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— Вы столкнулись с массой проблем при подготовке к чемпионату мира, потеряли из-за травм ведущих футболистов. Сейчас мы видим невероятное преображение. Вы сами удивлены тому, что сейчас происходит?

— Мы не любим слово «проблемы». Есть вопросы, на которые мы ищем ответы. Выбрали линию, которой придерживались, изучали игроков, их личностные качества и двигались по шажочку к созданию боеспособной команды. Все забывают, но для того, чтобы сыграть с классными командами, такими, как Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, нужно быть готовыми, а мы фактически только перед домашним форумом прошли полноценный сбор и теперь уже приближаемся к своему максимуму. А проблем у нас не было, нет и не будет.

— Вы вызвали в сборную за три недели до чемпионата мира Сергея Игнашевича — игрока, родившегося ещё в СССР. Как вы убедили его возобновить выступления за национальную команду?

— Мы все вышли из Советского Союза. В любом случае. А те, кто родился в 1992 году и позже являются детьми своих родителей, и тоже имеют отношение к СССР. Рад что Сергей находится в форме и продолжает приносить пользу команде. А как убедил? Всё надо делать вовремя. Мне показалось, что он не будет лишним, поэтому и вызвал. Спасибо Игнашевичу, что он согласился.

— После этой победы вы задумаетесь о матче 1/8 финала? Может ли случиться так, что вы дадите передохнуть кому-то из игроков основы во встрече с Уругваем за первое место в группе?

— Мы никому не предоставляем дней отдыха, тем более на ЧМ. Все игры энергозатратные, если игрок не готов — он не выйдет на поле. Если у него есть проблемы, он может получить травму и усугубить. Уругвай — команда другого уровня, к ней надо тоже подготовиться, подобрать тактику, которая поможет нам добиться успеха снова. Ротация возможна, но не из-за того, что кому-то нужно просто отдохнуть.

— Сборная России выполнила задачу-минимум. А какая задача-максимум?

— На данный момент: прилететь в Новогорск, хорошенько выспаться, проделать восстановительные процедуры, ещё раз выспаться, а потом уже в голову будут лезть правильные мысли. Вернее не лезть, а прыгать.

— Ваша команда отличилась восемь раз в первых двух матчах. Как думаете, сборная России может стать чемпионом мира?

— Если бы в регламенте существовало бы правило, кто первый забил восемь мячей, тот и стал чемпионом мира, то без сомнения. А пока мы всего лишь набрали три очка и добились второй победы на турнире.

— Сегодняшний день самый счастливый в вашей жизни?

— Надеюсь, самый счастливый ещё впереди.