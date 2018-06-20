Тягачёв поделился впечатлениями от матча Россия — Египет на ЧМ-2018

Почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Леонид Тягачёв в беседе с RT рассказал о самых запоминающихся моментах игры российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года в матче с национальной командой Египта в Санкт-Петербурге.

«Вчерашняя игра заставила и специалистов, и любителей внимательно смотреть и патриотически болеть за наших игроков. Первый тайм не предвещал такого классного заключения, которое произошло во втором. Наши добавили скорости, стали перемещаться, открываться. Потрясающе разыгранная комбинация и второй гол — это было чудо Черышева. Самый важный третий гол, когда с центра поля навес на штрафную площадку — и Дзюба в высоком прыжке на грудь принимает мяч, обрабатывает, обыгрывает финтом не снизу, а сверху и очень красиво забивает гол. Это гол-красавец. Конечно, вселяет надежду, наши приобретают уверенность, то расслабление, которое пошло после первого забитого гола — это другая атмосфера, обстановка и игра», — отметил Тягачёв.

Он также выразил надежду на то, что и в дальнейшем наши футболисты вместе с тренером сделают правильные выводы и продолжат успешную игру.

«Мы попадём или на Испанию, или на Португалию — это сильные команды. Ждём такой же красивой игры, но более быстрой и чёткой», — заключил Тягачёв.

19 июня сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Египта во время матча в Санкт-Петербурге.