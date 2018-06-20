«Не стоит впадать в эйфорию»: Рахимов о матче с Египтом, сильных сторонах сборной России и шансах на плей-офф ЧМ-2018

У футболистов сборной России есть организация, жёсткая дисциплина и позитивный настрой. Именно эти качества, по мнению экс-тренера грозненского «Ахмата» Рашида Рахимова, способствуют хорошему выступлению команды на ЧМ-2018. В интервью RT Рахимов также поделился своими впечатлениями от просмотра победного матча с Египтом и рассказал, какой соперник в 1/8 финала был бы предпочительнее для подопечных Станислава Черчесова.

— Стал ли для вас неожиданностью результат матча Россия — Египет, ведь многие эксперты в своих прогнозах ставили на ничью?

— Сомнения, возникшие изначально, в основном были связаны с неудачными действиями команды в товарищеских поединках. Однако я считаю, что эти рассуждения были в корне неверны, так как надо понимать, что спортсмены подходят к пику своей формы к конкретным турнирам. Поэтому ожидать от них выразительного выступления до начала мундиаля было бы неправильно. Сейчас мы видим, что футболисты стали легче, мобильнее. Кроме того, при формировании оборонительной линии были сделаны определённые выводы. И на данный момент в действиях спортсменов присутствуют три составляющие, способные оказать положительное влияние на результат: правильная организация игры, дисциплина и агрессия против таких сборных, как Саудовская Аравия и Египет. В связи с этим о неожиданности здесь речи быть не может. Из группы мы должны были выйти.

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— После поединка с «фараонами» все готовы превозносить сборную России чуть ли не до небес. Какие негативные моменты в её игре вы бы отметили?

— По моему мнению, если есть повод, то необходимо радоваться. Хотя и впадать в эйфорию я бы не стал. Наши спортсмены действительно показали прекрасную самоотдачу, бойцовские качества. И это не может не восхищать. Разумеется, отрицательные стороны присутствуют всегда. Так, существует брак в передачах, иногда возникают и другие ошибки. Уверен, что в сборной это прекрасно осознают и по-прежнему сохраняют холодную голову, несмотря на результат. Ведь любой матч снова может вызвать волну критики, которая изначально лишь вредила.

— Были ли эти ошибки достаточно показательными?

— В поединке с египтянами ситуация изначально была равной. Соперник создавал достаточное количество опасных моментов. Однако затем произошёл эпизод с автоголом, и именно он помог нам раскрыть все свои качества. Без промахов игра невозможна. В связи с этим остаётся лишь сделать правильные выводы. Из прошедших матчей стоит вынести всё положительное, но и не забывать о не самых удачных действиях.

— Что можно сказать об игре сборной на мундиале после двух встреч?

— Стало ясно, что игроки в первую очередь справились с оказанным на них колоссальным психологическим давлением. На второй поединок мы выходили более уверенными в своих силах. И это самый главный вывод, который стоит сделать.

— Причиной не слишком яркого выступления форварда сборной Египта Мохаммеда Салаха в матче с Россией стали последствия травмы или отличная игра защитников?

— Я сразу сказал, что многое будет зависеть от сроков его восстановления. На чемпионате мира стало понятно, что ему оказалось недостаточно времени для этого. Отсутствие игрового тонуса способствует притуплению восприятия игры, ведь без травмы он мог бы принимать совсем иные решения. Разумеется, это не умаляет действий всей команды, а также нашей оборонительной линии, которая показала себя очень достойно. Было видно, что Салах старался выдать свой максимум, но этого было явно недостаточно.

— Как Черчесову удалось нивелировать разницу в скорости между российскими защитниками и лидером сборной Египта?

— Не думаю, что игра сборной выстраивалась персонально вокруг Салаха. Хотя мы видели, что наши футболисты отлично справились с этой угрозой, стараясь не давать Мохаммеду слишком много пространства для манёвров. Они постоянно находились рядом с ним.

— В первом тайме россияне смотрелись менее убедительно. Какие изменения в тактической схеме игры произошли после перерыва?

— Основную роль здесь всё-таки сыграл автогол сборной Египта. После допущенной ошибки они начали больше рисковать и открываться. Этим и сумели воспользоваться россияне. И именно второй тайм вызвал те положительные эмоции, которые стоит пронести с собой через весь чемпионат.

— Не считаете, что потеря Алана Дзагоева сыграла на ползу сборной России? Ведь она открыла путь в стартовый состав Денису Черышеву, который отметился уже тремя голами на чемпионате мира.

— Такие потери по определению не могут идти на пользу. Не считаю, что Черышев имел бы шанс, если бы не травма полузащитника ЦСКА. Однако вся эта ситуация говорит о том, что даже в запасе у нас есть игроки, способные качественно усилить игру.

— Ещё одним изменением в составе по сравнению с игрой с Саудовской Аравией стало появления на поле Дзюбы. Кажется, эта замена себя всецело оправдала?

— В поединке с саудитами Артём изначально вышел заряженным на игру, а во втором матче он раскрылся в полной мере и выполнил очень большой объём работы.

— Смолов очень блекло выступал за сборную в последнее время. На ваш взгляд, именно это стало причиной появления на поле Дзюбы?

— Трудно сказать, ведь тренерский штаб выбирает тактику на каждую конкретную игру. Возможно, какие-то нюансы возникли на этапе подготовки, нападающий не готов был физически или психологически. Кроме того, в поединке с Египтом было необходимо противостоять высоким защитникам. С уверенностью можно сказать лишь одно: выход Артёма полностью оправдал себя.

— Кто внёс наибольший вклад в успех команды?

— Считаю, что в данном случае стоит говорить о командной игре. Все футболисты прекрасно реагировали на происходящее на поле, в нужные моменты страховали друг друга. Поэтому я бы не стал никого выделять.

— Игра с Уругваем может стать хорошей возможностью проверить новых игроков в стартовом составе, пойти на некий риск. Решится ли на это Черчесов?

— Не уверен, что это настолько необходимо. Команда поймала ритм, который стоит удерживать. У нас присутствует хорошая организация игры, строгая дисциплина, а также эмоции от полученного результата.

— Что удалось сделать Станиславу Саламовичу, чтобы сборная выступала так впечатляюще?

— Я бы не стал делать акцент на одном игроке. Каждый футболист прекрасно понимает важность чемпионата мира, особенно если он домашний. С точки зрения эмоций, самоотдачи — вопросов к сборной быть не может. В этой ситуации необходимо отдать должное тренерскому штабу.

— Скорее всего, соперником россиян в 1/8 финала станет либо Испания, либо Португалия. По вашему мнению, какая из этих команд будет для нас лучшим вариантом?

— Однозначно удобнее для нас выглядит Португалия. Игроков их линии атаки нельзя назвать чересчур быстрыми, а оборона способна допустить серьёзные ошибки.

— По силам ли нашей команде пройти в следующий этап турнира?

— Если мы попадём на португальцев, то шансов будет значительно больше.