Автогол Фатхи в матче с Россией стал пятым на ЧМ-2018

Автогол защитника сборной Египта Ахмеда Фатхи в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с Россией стал уже пятым в рамках турнира.

Об этом сообщается на официальной странице Opta Sports в социальной сети Twitter.

Отмечается, что рекорд по количеству мячей в свои ворота был установлен на чемпионате мира 1998 года во Франции — тогда за весь турнир, в рамках которого были сыграны 64 поединка, автоголами отметились в общей сложности шесть футболистов.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.