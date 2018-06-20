«Команда сделала то, что должна была»: как в России встретили победу сборной над Египтом на ЧМ-2018

Сборная России поймала кураж и способна обыграть любого соперника на чемпионате мира по футболу. Такое мнение выразил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Станислав Черчесов продемонстрировал силу национальной команды. А экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что после мундиаля Артём Дзюба получит множество предложений от разных клубов.

Победа сборной России над командой Египта вызвала невероятный резонанс в спортивном сообществе. Самоотверженная игра подопечных Станислава Черчесова была отмечена не только бывшими игроками, но также футбольными функционерами и спортивными чиновниками. Так, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин не сдерживал эмоций, радуясь практически гарантированной путёвке в 1/8 финала мундиаля.

«Это прекрасно! Мы вышли из группы. Такого давно не было в истории нашей сборной, а в истории России — и вовсе никогда, только в Советском Союзе. Здорово, что это произошло именно на домашнем чемпионате мира. Продолжаем болеть за нашу команду. Думаю, что это ещё не предел, и надеюсь, что нас ещё ждут приятные сюрпризы», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

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Он отметил вклад в успех коллектива нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Дениса Черышева, а также порассуждал о перспективах российской сборной в 1/8 финала первенства планеты. С большой долей вероятности её соперниками на данном этапе станут команды Португалии или Испании.

«Дзюба хорошо сыграл, Черышев выступил прекрасно. Просто молодцы! Не боязно ли перед Португалией и Испанией? Бесспорно, это команды топ-уровня, но мы уже набрали кураж, и сейчас всё равно кого обыгрывать», — добавил Сорокин.

Успех российской команды прокомментировал и генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

«Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков. На открытии чемпионата в Лужниках была непередаваемая атмосфера. Такая же сегодня была на арене «Санкт-Петербург» и в самом городе. Наши ребята вышли бороться и побеждать, показали великолепную игру. Я поздравляю игроков, тренерский штаб. Вы играли за нас за всех, за каждого! Но расслабляться рано: впереди у нас, уверен, ещё не один сложный матч», — сказал Алаев.

С победой подопечных Станислава Черчесова поздравил и министр спорта России Павел Колобков.

«Сегодня на поле была команда! Бились и сражались все. Это заслуженная победа! Мы ждали этого очень долго. Поздравляю ребят и тренерский штаб! Молодцы! Это было здорово!» — приводит слова Колобкова пресс-служба Министерства спорта страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил также, что гордится футболистами сборной.

Футболисты сборной России

Reuters

«Мы поднимаемся. Болели с гордостью, что живём в этом государстве и что есть у нас такие футболисты, которые сегодня показали отличную игру», — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

Он также особо отметил вклад главного тренера сборной России Станислава Черчесова в успешное выступление на первенстве планеты.

«Сегодня Черчесов показал, насколько у нас высок уровень футбольной команды. Я поздравляю всех россиян, всех тех, кто болел за нашу сборную. Конечно, желаю Египту удачи, но не со сборной России, а со всеми остальными командами. Желаю, чтобы в следующем матче мы тоже красиво выиграли. Спасибо нашим футболистам. Мы с вами!» — добавил Кадыров.

Между тем бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что выход в 1/8 финала чемпионата мира — не предел мечтаний для футболистов сборной России.

«Да, решена задача-минимум, но аппетит приходит во время еды. А то качество футбола, которое мы показываем, позволяет надеяться на самое-самое высокое достижение», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Не скрывал своих эмоций и наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин. Он отметил особую важность успеха в поединке с Египтом, а также добавил, что Черчесов умеет грамотно воспринимать критику в свой адрес.

«Я счастлив. Это победа российского футбола. Главное, что доставили радость людям. Все играли очень хорошо. Черчесов правильно принял негативные отзывы о своей работе. Мы любим критиковать, потом сильно хвалим. У нас нет ровного дыхания. С Уругваем можем зацепиться за победу. У нас хороший эмоциональный фон. Всё по силам!» — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Отец Дениса Черышева, Дмитрий Черышев также согласился с тем, что российским футболистам удалось сделать выводы из критики в их адрес.

«До конца верил в нашу команду. Начал, когда Денис попал в заявку. Поначалу было много критики, но посмотрите — она принесла свои плоды. Ребята выполнили большой объём работы и вышли из группы, чего мы так долго ждали», — заявил Черышев в эфире «Матч ТВ».

По мнению экс-футболиста «Зенита» Романа Широкова, российская команда действовала против Египта в атакующей манере, что позволило ей добиться результата.

«Мы не то чтобы недооценивали нашу сборную, просто наконец-то она стала показывать ту игру, которую мы хотим видеть в её исполнении. Как и говорили до матча, если будем действовать с позиции силы, то победим. Считаю, наша команда не уступила Египту в скорости, и в первом тайме мы тоже выглядели лучше. Не забили до перерыва, но потом пошли заслуженные голы. Я предполагал, что, если и дальше будет такой уровень скоростей, мы можем потеряться. Но хорошо, что удалось забить эти мячи. Отрадно, что с каждой встречей прибавляем», — сказал Широков в эфире телеканала «Россия 24».

Ещё один бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов был в восторге от выступления российских футболистов в поединке с египтянами. Особой похвалы от него заслужили Артём Дзюба и Юрий Газинский.

«Дзюба провёл прекрасный матч, и в его адрес наверняка посыплются предложения от разных клубов. Я бы ещё хотел отметить Газинского, действия которого были незаметны, но сегодня в игре нашей команды присутствовал баланс. Между обороной и атакой находились люди, которые помогали и там, и там. В первую очередь это Юрий», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Футболисты сборной России

Reuters

Также Радимов особо отметил действия опытного Сергея Игнашевича. В матче с Египтом защитник ЦСКА обновил собственный рекорд, укрепившись в статусе самого возрастного футболиста — участника мундиаля в истории сборной России: на момент поединка ему исполнилось 38 лет и 325 дней.

«Думаю, перед Сергеем Игнашевичем мы должны сделать жест Дзюбы — приложить ладонь к виску. С одной стороны, разница в возрасте давала преимущество Салаху в скорости. С другой — Игнашевич выиграл в опыте», — сказал Радимов.

При этом он отметил, что среди всех команд-участниц чемпионата мира, именно сборные России и Мексики наиболее быстро осуществляют переход из обороны в атаку.

«Да, есть ошибки в середине поля, но мне кажется, что из всех команд на чемпионате мира наиболее вертикально играют россияне и мексиканцы. Мы очень быстро доставляем мяч в атаку, и это может быть нашим преимуществом в плей-офф», — добавил экс-капитан «Зенита».

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что изначально был уверен в успешном выступлении национальной команды на домашнем мундиале.

«Как только состоялась жеребьёвка и стал известен календарь игр, я был уверен, что мы обязательно выйдем из группы. Так всё и получилось. Очень рад этому. Были же скептики, говорившие, что сборная России плохая, не выигрывает контрольные матчи и тому подобное. Я считал, что ребята за счёт эмоций и хорошего настроя обязательно выполнят поставленную задачу», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

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Он также рассказал о перспективах коллектива в плей-офф и ответил на вопрос, является ли Черчесов гением.

«Сейчас это лучшая сборная России. Самое главное, мы вышли в плей-офф, но не нужно подстраиваться под кого-либо. Нам все команды по силам, поэтому нужно просто продолжать играть. Наша сборная впервые вышла из группы на чемпионате мира. Главное, чтобы ребята не останавливались. Насчёт гения не могу так прямо сказать, но он сделал, что должен был и что от него требовалось. Он выполнил то, что обещал нам, — это самое важное в человеке и тренере», — добавил Кержаков.

При этом бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой заявил, что выход сборной России в плей-офф не является чем-то сверхъестественным.

«Почему я должен быть счастлив? Команда сделала то, что должна была. Обыграла Египет и Саудовскую Аравию. Всё. Первое место — это уже второстепенная задача. Главное, что вышли в плей-офф. Простые болельщики критиковали Черчесова, но я говорил, что всё идёт в режиме подготовки. Два года шли спокойно. В итоге мы преодолели барьер группового этапа», — подчеркнул Мостовой.

При этом он особо отметил неистовую поддержку болельщиков, заявив, что Россию зря называют нефутбольной страной. «В фан-зоне по 25 тысяч человек стоят. Ничего себе!» — добавил Мостовой.