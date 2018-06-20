Рекорды России, курьёзный гол Сенегала и первое удаление: итоги шестого дня ЧМ-2018

Сборная России стала первой за 84 года хозяйкой чемпионата мира, забившей в двух стартовых матчах восемь мячей. Сенегал обыграл Польшу благодаря курьёзному голу, а колумбиец Карлос Санчес стал обладателем первой красной карточки турнира. RT подводит итоги шестого игрового дня ЧМ-2018.

Две победы подряд

Главным итогом дня стала победа сборной России над Египтом, которая практически обеспечила отечественной дружине первое за 32 года попадание в плей-офф чемпионата мира. Перед игрой многие российские болельщики переживали за судьбу команды, ведь у африканского коллектива вернулся в строй её самый звёздный футболист Мохаммед Салах. Однако в итоге подопечные Станислава Черчесова победили со счётом 3:1.

Первый тайм прошёл без забитых голов, да и опасных моментов команды не создали. Салах был практически незаметен и запомнился лишь одним неточным ударом. В составе сборной России солировал Дзюба, который на острие атаки успешно заменил Фёдора Смолова.

И именно Дзюба стал одним из главных героев матча. Благодаря действиям Артёма отечественная команда открыла счёт в самом начале второго тайма. Защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в собственные ворота, как раз пытаясь прервать передачу на мощного форварда. К слову, этот автогол стал уже пятым на турнире.

Сборная России на этом на остановилась и очень скоро отличилась ещё дважды. Для начала третий мяч на чемпионате мира забил Денис Черышев. Полузащитник «Вильярреала» догнал в гонке бомбардиров турнира самого Криштиану Роналду.

До разгрома дело довёл уже Дзюба. В его активе теперь два гола на ЧМ. А по количеству мячей за сборную (13) Артём догнал Романа Широкова. Впереди всего шесть человек.

Ложкой дёгтя для российских футболистов стал мяч с пенальти, который реализовал Салах. Игорю Акинфееву не удалось отыграть на «ноль» во втором матче подряд.

Зато сборная России одержала вторую победу подряд на чемпионате мира. Это отечественной команде не удавалось с 1970 года, когда советская дружина последовательно обыграла Бельгию и Сальвадор.

Попутно Россия повторила рекорд результативности ЧМ в двух первых матчах для хозяев турнира. Восемь мячей забивали на домашнем мундиале в далёком 1938 году лишь итальянцы, которые сперва разгромили США — 7:1, а затем разошлись миром с Испанией. В итоге «Скуадра адзурра» выиграла тот турнир.

Наконец, Сергей Игнашевич улучшил свой же рекорд по максимальному возрасту в матчах за сборную России. На момент игры с Египтом защитнику исполнилось 38 лет и 325 дней.

Неудачный дебют Левандовски и первые очки африканцев

Также во вторник в Москве свой матч проводила сборная Польши. Красно-белые на «Открытие Арене» играли с Сенегалом. Эта встреча стала дебютной на ЧМ для главной звезды поляков Роберта Левандовски, поскольку на ЧМ-2010 и 2014 его сборная не отобралась, а в 2006-м он был слишком молод.

А ещё один знаковый футболист для красно-белых Якуб Блащиковски проводил сотый матч за национальную команду.

Что касается Сенегала, то «львы Теранги» до нынешнего момента пробивались в финальную стадию ЧМ лишь однажды — в 2002 году — и сразу же добрались до четвертьфинала. Похоже, далеко пройти они готовы и на этот раз. Во всяком случае, турнир Сенегал начал с победы.

Польша, которую гнали вперёд десятки тысяч болельщиков, провела крайне невзрачный и блёклый матч. Европейцы чаще владели мячом, но не понимали, как взломать насыщенную оборону соперника. А быстрые африканцы с радостью убегали в контратаки.

Одна из них в конечном итоге завершилась голом, правда, несколько курьёзным. Идрисса Гейе нанёс удар из полукружия штрафной, а Тьяго Сионек так неудачно подставился под снаряд, что тот от его ноги залетел точно в ближний угол.

Однако настоящий курьёз произошёл уже после перерыва.

Футболист поляков, пытаясь вынести мяч из центра поля, отправил его точно за шиворот своему защитнику на М’Байе Ньянга. Исправить ситуацию попытался опрометчиво выскочивший из ворот Войцех Щенсны, но в результате был обыгран и он. Ньянгу после такого «концерта» оставалось лишь закатить мяч в створ.

Возродить интригу сборная Польши сумела лишь за пару минут до конца основного времени, когда Гжегож Крыховяк отличился после подачи со стандарта. Однако на большее Польшу не хватило. Сборная Сенегала одержала абсолютно заслуженную победу и стала первой африканской командой на текущем ЧМ, набравшей очки.

«Фол последней надежды»

В другом матче группы H сборная Японии неожиданно обыграла Колумбию.

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Судьба матча во многом оказалась предопределена ранним удалением в составе колумбийцев, которое стало первым на турнире. Карлос Санчес совершил фол последней надежды уже на третьей минуте, руками выбив мяч из ворот, и отправился отдыхать. Красная карточка и пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Синдзи Кагава.

Несмотря на то, что практически весь матч колумбийцам пришлось играть в меньшинстве, незадолго до перерыва они восстановили статус-кво на табло, и им в этом также помог стандарт. Хуан Кинтеро со штрафного неожиданно пробил под стенкой в стиле Роналдиньо, а голкипер японцев достал мяч уже за «ленточкой».

Однако три очка в итоге достались Японии. Не удивительно, что и решающий мяч был забит со стандартного положения. Юйа Осако после подачи углового головой послал мяч в дальний гол с рикошетом от штанги. В оставшееся до финального свистка время колумбийцы отчаянно пытались отыграться, но ни Радамель Фалькао, ни вышедшие на замену Хамес Родригес с Карлосом Баккой не смогли ничего сделать.