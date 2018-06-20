В шаге от плей-офф: как российская сборная удивила всех и уверенно обыграла Египет

Сборная России во втором матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу обыграла Египет. Подопечные Станислава Черчесова отправили в ворота соперника три мяча, а пропустили лишь один. Если Саудовская Аравия в другой встрече квартета A не обыграет Уругвай, россияне впервые за 32 года выйдет в плей-офф мундиаля. RT рассказывает, как национальная команда добывала ещё одну историческую победу и останавливала Мохаммеда Салаха.

Салах и Дзюба в основе

Перед началом чемпионата мира в сборную России мало кто верил. Команде и её наставнику Станиславу Черчесову указывали на отсутствие побед и крайне невзрачную игру. Однако после разгромной победы над Саудовской Аравией в стартовом матче мундиаля ситуация резко изменилась.

Однако настроение болельщиков вновь могло испортиться в случае поражения в матче с Египтом. Эта встреча чемпионата фактически была для России в определяющую. Победа практически наверняка выводила команду из группы, в то время как неудача сулила большие проблемы. Что же касается ничейного исхода, то на Евро-2012 сборная России после разгрома Чехии разошлась миром с поляками и в итоге всё равно умудрилась не выйти из группы. Так что считать расклады перед завершающим матчем группового этапа очень не хотелось.

А вот на улицу египетских любителей футбола, несмотря на поражение от Уругвая, наконец пришёл праздник: вернулся Мохаммед Салах.

Форвард, не успевший восстановиться после повреждения плеча, к игре с Россией, наконец, попал в основной состав «фараонов» на игру.

Что касается состава сборной России, то в нём по сравнению с матчем открытия произошло две замены. Оформивший в Москве дубль Денис Черышев ожидаемо получил место в старте вместо получившего травму Алана Дзагоева. А вот Артёму Дзюбе, который также отметился голом в игре с саудитами, удалось вытеснить из основы самого Фёдора Смолова.

Первый тайм: равная борьба

Дзюба с возложенной на него ответственностью справился. Партнёры регулярно грузили на него мяч, а Артём по возможности выигрывал верховую борьбу и выполнял скидки на поддерживающих атаки Александра Головина, Дениса Черышев, Александра Самедова и других.

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Правда, Дзюбу внимательно стерегли два высоких центральных защитника египтян: Али Габр и Ахмед Хегази. Зачастую соперники откровенно держали нашего форварда за футболку, но судья не обращал на это никакого внимания.

В подыгрыше наиболее активен был Головин, который порой сваливался на левый фланг, уступая место в центре Черышеву. Александр начал игру очень активно и один раз даже пробил по воротам соперника из-за пределов штрафной, но немного промахнулся. Пожалуй, это был самый опасный момент в исполнении сборной России в первом тайме.

Отечественная команда в принципе стартовала мощно, но затем сбавила обороты и позволила египтянам завладеть инициативой. К слову, африканскую команду на «Санкт-Петербург Арене» поддерживали около десяти тысяч болельщиков, которые зачастую пели громче, чем поклонники хозяев.

И это стоило того, ведь они сумели увидеть в деле своего кумира. Впрочем, в первом тайме Салах был не слишком заметен. На левом фланге обороны рядом с Мохаммедом постоянно находился не только Жирков, но и кто-то из его партнёров. Правда в одном из эпизодов египтянину одним движением удалось убрать в сторону опытного Жиркова. Ещё более опытный Сергей Игнашевич на подстрахову не успевал, но мяч после удара Салаха, к счастью, не попал в сетку.

Запомнился и техничный выстрел Трезеге в середине первого тайма в дальний угол. Мяч по замысловатой траектории обогнул штангу и улетел к рекламным щитам. В остальном работы у Игоря Акинфеева практически не было, как и у его визави Мохамеда Эль-Шенави.

Второй тайм: российская феерия

Однако во втором тайме ситуация резко изменилась, и начало победного для сборной России вечера положил Ахмед Фатхи. Защитник после передачи Зобнина, в очередной раз пытаясь сдержать Дзюбу, коленом отправил мяч в ближний угол собственных ворот.

Произошедшее полностью деморализовало египтян. Россияне расположились на половине поля соперника и принялись штурмовать ворота Эль-Шенави. Второй мяч не заставил себя долго ждать. Отечественная команда провела отличную атаку по правому флангу, а подключившейся к ней Марио Фернандес от лицевой отдал блестящую передачу на Черышева, который в касание отправил мяч между ног голкиперу.

Таким образом Денис в двух матчах чемпионата мира забил уже три мяча и догнал по этому показателю Криштиану Роналду. А ведь полузащитник «Вильярреала» попал в итоговую заявку сборной лишь в последний момент.

Окончательно всё стало ясно после гола Дзюбы. Форвард, воспользовавшись забросом Ильи Кутепова, технично обработал мяч, пробросил его мимо защитника и пробил в ближний угол.

Небольшой ложкой дёгтя для сборной России стал лишь гол Салаха с пенальти. Мохаммед сам же заработал одиннадцатиметровый, заставив Зобнина сфолить на себе. Арбитр после некоторых раздумий указал на «точку». Салах уверенно отправил мяч в правую от себя девятку.

Концовка могла бы получиться для россиян очень неприятной, но подопечные Черчесова последние минуты провели в высшей степени грамотно. В нужный момент они вместо того, чтобы прижиматься к собственным воротам, забрали мяч под свой контроль и принялись планомерно сбивать атакующий настрой соперника. В результате египтяне больше не создали у ворот Акинфеева ни единого момента.

Финальный свисток судьи утонул в скандировании стадиона «Молодцы! Молодцы!». Сборная России одержала в двух матчах домашнего чемпионата мира две победы и забила в них восемь мячей. Мало кто перед началом мундиаля мог представить себе такое развитие событий.

Хотя отечественная команда уже практически обеспечила себе место в плей-офф, де-юре этого ещё не произошло. Чтобы окончательно гарантировать себе путёвку в плей-офф, российской сборной необходимо, чтобы Саудовская Аравия потеряла очки в матче с Уругваем, и такой расклад более чем реален. В таком случае 25 июня в Самаре подопечных Черчесова ждёт матч за первое место с уругвайцами.