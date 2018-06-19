Черышев сравнялся с Роналду по числу голов на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев сравнялся с форвардом с команды Португалии Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Черышев забил свой третий гол на домашнем мундиале в матче с Египтом.

Таким образом, он сравнялся с Роналду, оформившим хет-трик в матче сборных Испании и Португалии.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.