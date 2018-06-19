Сборная России по футболу удвоила преимущество в матче с командой Египта на чемпионате мира.

На 58-й минуте голом отметился Денис Черышев.

Сборная России забила второй мяч в матче с Египтом на ЧМ-2018 по футболу

Ранее сообщалось, что сборная России открыла счёт в матче с Египтом на ЧМ-2018.