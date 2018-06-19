Сборная России вышла вперёд в матче чемпионата мира по футболу с командой Египта.

На 47-й минуте Ахмед Фатхи забил мяч в собственные ворота.

Счёт в матче между сборными России и Египта — 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Сборная России открыла счёт в матче с Египтом на ЧМ-2018 по футболу

Ранее сообщалось, что сборная России уступает команде Египта по владению мячом в матче ЧМ-2018.