Сборная России повторила рекорд 84-летней давности, забив восемь мячей в двух стартовых матчах ЧМ-2018

Забив в общей сложности восемь мячей в матчах группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с Саудовской Аравией и Египтом, сборная России повторила рекорд для принимающей турнир команды по количеству точных ударов в двух его стартовых поединках.

Об этом сообщается на официальной странице Opta Sports в социальной сети Twitter.

Рекорд был установлен на ЧМ-1934 командой Италии, в первом матче домашнего турнира разгромившей сборную США со счётом 7:1, а во втором сыгравшей вничью с Испанией — 1:1.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.