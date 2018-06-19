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Тренер сборной Египта Купер: не уверен, что команда России далеко пройдёт на ЧМ-2018
19 июня 2018, 23:26
/ Reuters
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер не уверен, что национальная команда России сможет дойти до главных матчей чемпионата мира 2018 года.
«Россияне работоспособные, много бегают, прессингуют, умело перекрывают зоны. Они старательны, но я не могу сказать, что команда Черчесова далеко пройдёт по турнирной сетке», — сказал Купер на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.
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