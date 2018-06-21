Выход сборной России в плей-офф, рекорд Роналду и отменённый гол Ирана: итоги седьмого дня ЧМ-2018

Уругвай обыграл Саудовскую Аравию и помог сборной России впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. Рекордный гол Криштиану Роналду позволил Португалии победить Марокко, а в матче между Испанией и Ираном первый раз на ЧМ отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора. Главные моменты седьмого дня мундиаля — в материале RT.

Победа в пользу России

Главный матч для российских болельщиков проходил на стадионе «Ростов Арена», где встречались сборные Уругвая и Саудовской Аравии. После победы над Египтом, подопечные Станислава Черчесова находились в одном шаге от первого в истории выхода в плей-офф чемпионата мира. Для этого им хватало, чтобы подопечные Оскара Табареса не уступили в матче с арабским коллективом.

Южноамериканцы подходили к этому матчу в статусе явных фаворитов, однако подопечные Хуана Антонио Пицци жаждали реабилитироваться за обиднейшее поражение от хозяев первенства со счётом 0:5. Поэтому никто не был удивлён, что арабы с ходу взяли мяч под свой контроль и действовали первым номером в поединке с более мастеровитым оппонентом.

Однако в итоге разница в классе команд сыграла свою роль. Уже на 23-й минуте уругвайцы открыли счёт, тем самым приблизив себя к россиянам, а подопечных Черчесова — к историческому результату. Как и в матче с Египтом, мяч был забит в результате розыгрыша углового. Голкипер Саудовской Аравии Мухаммед аль-Уваис ошибся на выходе и позволил Луису Суаресу беспрепятственное отправить мяч в сетку собственных ворот.

Для форварда «Барселоны» этот матч стал знаменательным сразу по нескольким причинам. Во-первых, Суарес провёл свою 100-ю игру за национальную команду Уругвая, а во-вторых, отличился на третьем мундиале в карьере.

В следующие несколько минут арабы предприняли несколько опасных вылазок к воротам соперника, но завершить их результативным ударом у них не получилось. Два отличных шанса сравнять счёт имел Хаттан Бахебри, но мяч предательски отказывался идти в сетку.

Атакующего порыва подопечным Пицци хватило лишь на несколько десятков минут. Во втором тайме подопечные Табареса, которые располагают одной из самых надёжных связок в центре обороны — Диего Годин и Хосе Мария Хименес — минимизировали количество опасных моментов у своих ворот и уверенно довели поединок до победы.

Футболист сборной Уругвая Луис Суарес

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Благодаря этой победе, стали известны две первые команды-участницы плей-офф турнира. Ими стали сборные России и Уругвая, которые одержали победы в двух стартовых встречах первенства. При этом подопечные Станислава Черчесова были гораздо результативнее, что даёт им преимущество в борьбе за первое место в квартете A. Для того, чтобы финишировать в статусе лидера группы им достаточно 25 июня сыграть вничью с южноамериканцами.

Саудовская Аравия и Египет наоборот, покидают чемпионат мира. В заключительном матче группового этапа они поспорят за утешительное третье место в группе.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Саудовская Аравия — Уругвай

Достижение Роналду





Программу седьмого игрового дня мундиаля открывал матч между сборными Португалии и Марокко. В первом туре группового этапа действующие чемпионы Европы на пару с испанцами показали настоящий спектакль, на двоих забив шесть мячей. Однако результат этой встречи не лучшим образом сказался на турнирных перспективах обоих коллективов. Гранды мирового футбола оказались за спиной Ирана, который добился минимальной победы над «атласскими львами», благодаря автоголу на 95-й минуте.

Поэтому матч с Марокко приобретал для подопечных Фернанду Сантуша первостепенное значение. Победа гарантировала им не только промежуточное лидерство в группе, но и комфортное положение в борьбе за выход в 1/8 финала мундиаля.

Кроме того, матч с марокканцами носил особое значение для форварда португальской команды Криштиану Роналду. Игрок «Реала» мог не только обогнать Дениса Черышева и выйти на лидирующую позицию в споре бомбардиров нынешнего первенства планеты, но и стать рекордсменом по голам на мундиалях среди представителей европейских сборных.

До этой встречи уроженец Фуншала имел в своём активе 84 забитых мяча и делил первую строчку по данному показателю с венгром Ференцом Пушкашом.

Роналду не заставил долго ждать своих персональных болельщиков и оформил рекордное достижение уже на четвёртой минуте встречи. Защитники сборной Марокко оставили без присмотра одного из лучших футболистов мира, а Криштиану неотразимо пробил головой. В начале второго тайма он мог удвоить преимущество своей команды, но его удар из пределов штрафной пришёлся сильно выше ворот.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду

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Подопечные Эрве Ренара оказались в критическом положении. Поражение от Португалии лишало их шансов на продолжение борьбы на турнире, поэтому они предприняли отчаянную попытку переломить ход неудачно складывающейся встречи. Марокканцы взяли мяч под свой контроль и создали ни один опаснейший момент у ворот Руя Патрисиу, но сравнять счёт им так и не удалось. Отличные шансы отличиться имели Юнес Беланда и Меди Бенатиа, но вратарь «команды избранных» поймал кураж.

По итогам встречи «атласские львы» нанесли 16 ударов по воротам соперника, но ни один из них не оказался разящим. Сборная Португалии выстояла и одержала минимальную победу, которая помогла ей набрать четыре очка и возглавить квартет B. Команда Марокко потерпела своё второе подряд поражение на турнире, превратив заключительную игру с Испанией в пустую формальность.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Португалия — Марокко

Отменённый гол и удачный рикошет

В свете победы сборной Португалии подопечным Фернандо Йерро было необходимо не только обыгрывать команду Ирана, но и делать это максимально уверенно. Не исключено, что судьба первого места будет решаться по дополнительным статистическим показателям, которыми на мундиале является количество забитых мячей.

Текущее первенство планеты уже успело научить болельщиков, что более скромные команды не испытывают никакого пиетета перед грандами футбола. После успешных выступлений Исландии, Швейцарии и Мексики, ни один из фаворитов не может чувствовать себя в безопасности во время встречи с менее титулованным коллективом. Поэтому Испании уж точно не стоило выходить на поле с уверенностью в собственной победе.

Подтверждение этому последовало уже в начале первого тайма. В первые 20 минут поединка испанцы не смогли создать ничего опасного у ворот соперника. Подопечные Карлуша Кейруша действовали очень организованно и своевременно перекрывали все свободные зоны в обороне. К концу тайма «красной фурии» всё же удалось завладеть преимуществом, но стараний Иско, Лукаса Васкеса и Андреса Иньеста было недостаточно для того, чтобы открыть счёт в матче.

Чемпионы мира 2010 года отличились лишь на 54-й минуте, причём гол получился весьма курьёзным. Диего Коста получил передачу в штрафной, попытался развернуться, но мяч у него выбил Рамин Резаян. К несчастью иранца, снаряд отскочил обратно в ногу испанскому форварду и отлетел в ворота. Справиться с коварным рикошетом голкипер Алиреза Бейранванд не смог.

Этот момент вызвал ликование переполненной «Казань Арены». На этом матче был зафиксирован рекорд посещаемости стадиона. Посмотреть на противостояние Испании и Ирана пришли 42 778 болельщиков.

Иранцы бросились отыгрываться и даже поразили ворота Давида де Хеа. Полузащитник «Амкара» Саид Эззатолахи откликнулся на передачу партнёра со штрафного и затолкал мяч в сетку ворот противника. «Принцы Персии» принялись бурно праздновать успех, однако их радость была недолгой. После просмотра видеоповтора момента главный арбитр встречи Андрес Кунья принял решение отменить взятие ворот, зафиксировав положение вне игры у иранца.

Однако тот факт, что Иран стал первой команды в истории мундиаля, гол которой был отменён после обращения к системе видеопомощи арбитра (VAR), не сломил дух «персидских леопардов».

До последней минуты встречи они неустанно атаковали и имели отличную возможность сравнять счёт. На 82-й минуте Вахид Амири прокинул мяч между ног Жерару Пике, поздравив того с 100-м матчем за сборную, и исполнил прицельную подачу в штрафную. На дальней штанге её замыкал ещё один футболист из РФПЛ — Сердар Азмун, но промахнулся. Снаряд прошёл выше перекладины.

Футболисты сборной Ирана

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За несколько секунд до окончания встречи сборная Ирана получила шанс на ввод мяча из-за боковой линии в опасной близости от ворот де Хеа, но попытка Милада Мохаммади исполнить сальто перед вбросом мяча оказался такой же неудачной, как и последняя атака коллектива. Как и Португалия, Испания отстояла минимальное преимущество и сравнялась с «командой избранных» по набранным очкам. Теперь для того, чтобы выйти в 1/8 финала мундиаля пиренейским сборным достаточно сыграть вничью в последнем туре.

В отличие от Египта, Саудовской Аравии и Марокко, Иран сохраняет шансы на продолжение борьбы. Для этого подопечным Карлуша Кейруша необходимо обыгрывать португальцев. Кроме того, при условии крупного поражения «фурии рохи» от марокканцев, их устроит и ничья. Но в такое развитие ситуации верится с трудом.