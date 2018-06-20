Решающий матч для России, сотая игра Пике и Суареса, шанс Роналду на новый рекорд: анонс седьмого игрового дня

Сборная России обеспечит себе первое за 32 года попадание в плей-офф чемпионата мира, если Саудовская Аравия не обыграет Уругвай. При этом Луис Суарес может провести за южноамериканскую команду сотый матч. Эту же планку способен преодолеть испанец Пике в игре с Ираном. А португалец Криштиану Роналду во встрече с Марокко настроен побить ещё один рекорд и стать лидером по количеству голов, когда-либо забитых на мировых первенствах за европейскую сборную. RT рассказывает о главных событиях седьмого игрового дня ЧМ-2018.

Уругвай — Саудовская Аравия (18:00 мск, Ростов-на-Дону)

Главным событием дня для российских болельщиков безусловно станет матч между Уругваем и Саудовской Аравией в Ростове-на-Дону. Именно в этой игре может окончательно решиться судьба сборной России. Если саудиты не сумеют обыграть коллектив из Южной Америки, отечественная национальная команда впервые за 32 года пробьётся в плей-офф чемпионата мира.

Впрочем, Уругваю тоже необходима победа, чтобы как гарантировать себе путёвку в число 16 лучших, так и догнать Россию в турнирной таблице. В таком случае 25 июня в Самаре команды проведут очное сражение за первое место. Перед ним будет многое решать разница мячей, поэтому «чарруа» попытаются забить в ворота соперника как можно больше мячей.

А Луис Суарес может отметиться голом на третьем для себя мундиале, ведь в предыдущей игре с Египтом форвард упустил множество моментов. Игра с Саудовской Аравией вдобавок станет для него юбилейной сотой за национальную команду.

Саудитам же мало того, что необходимо чудо в виде первой за 24 года победы на мундиалях, так нужно ещё прийти в себя после неприятного инцидента, который произошёл с командой по пути в Ростов-на-Дону. Один из двигателей самолёта, на борту которого находилась сборная, загорелся, и пилотам срочно пришлось выполнять аварийную посадку. Позже выяснилось, что причиной поломки двигателя стала залетевшая в него птица.

С Уругваем же Саудовская Аравия встречалась дважды и оба раза в рамках контрольных матчей. В 2002-м саудиты одержали победу — 3:2, а в 2014-м команды разошлись миром — 1:1.

#URUKSA | @Uruguay y @SaudiNT se enfrentarán por tercera vez en la historia, a nivel de mayores, mañana por la 2a fecha del Grupo A. Detalles de los encuentros anteriores: https://t.co/KBiBZaAnPWpic.twitter.com/CpuyGPREjY — Selección Uruguaya (@Uruguay) 19 июня 2018 г.

Португалия — Марокко (15:00, Москва)

Два матча во вторник состоятся в рамках группы B. Испании и Португалии важно одержать победы после невероятной ничьей в очном матче. «Европейские бразильцы» в Москве померятся силами со сборной Марокко, уступившей в первом туре Ирану. Поражение гарантированно лишит африканскую команду всех шансов на выход из группы.

При этом «атласским львам» предстоит поломать голову над тем, как остановить Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» оформил хет-трик в матче с Испанией и стал четвёртым футболистом в истории, которому удалось отличиться в рамках четырёх чемпионатов мира.

А в «Лужниках» Роналду может побить ещё одинё рекорд.

Даже один забитый мяч выведет Криштиану в лидеры по количеству голов за европейскую сборную за всю историю. В настоящий момент португалец с 84 мячами держит по этому показателю лидерство с великим нападающим сборной Венгрии Ференцем Пушкашом.

При этом лидером по количеству голов за сборную в мире является иранец Али Даеи (109 голов), чей результат 33-летнему португальцу будет повторить сложно. Зато встреча с Марокко станет для Роналду уже 152-й в карьере за национальную команду.

«Атласские львы» же вдобавок остались без своего основного полузащитника Нордина Амрабата, который получил сотрясение мозга в матче с Ираном. В Москве на поле он выйти не сможет.

К слову нынешняя встреча Португалии и Марокко станет лишь второй в истории. Впервые команды пересеклись на чемпионате мира-1986, и тогда африканская команда в решающем матче за выход из группы одержала победу — 3:1. А в 1/8 финала «атласские львы» дали бой сборной ФРГ и пропустили решающий мяч лишь на 90-й минуте.

Иран — Испания (21:00, Казань)

В другом матче данного квартета испанцы померятся силами с неожиданным лидером группы Ираном. Азиатская команда в первом туре с минимальным счётом переиграла Марокко благодаря автоголу на 95-й минуте, а теперь постарается остановить чемпионов мира под руководством нового главного тренера Фернандо Йерро. Во всяком случае наставник иранцев Карлуш Кейруш, который в 2003-2004 годах возглавлял «Реал», настроен решительно.

«В испанской сборной все игроки, от вратаря и до нападающего, могут создавать опасные моменты, поэтому мы должны держаться другой стратегии, нежели в матче с командой Марокко. Но возможность сыграть с такой сильной командой предоставляется не каждый день, поэтому мы воодушевлены. И, конечно, настроены на победу», — приводит слова Кейруша ESPN.

А вот защитник Роузбех Чешим, отыгравший 90 минут в матче с Марокко, сборной Ирана уже точно не поможет. Он получил травму на одной из тренировок и выбыл из строя до конца турнира.

Остаётся ещё раз напомнить, что в ростере азиатской команды присутствуют сразу три футболиста, представляющие РФПЛ: Сердар Азмун («Рубин»), Милад Мохаммади («Ахмат») и Саид Эзатолахи («Ростов»). Правда двое последних в игре с марокканцами участия не принимали.

Что до Испании, то крайне любопытно, доверит ли Йерро Де Хеа место в основе после ужасной ошибки в матче с Португалией. На словах партнёры и тренерский штаб национальной команды голкипера поддержали.

«Я спокоен. С каждым вратарём может случиться подобное. Все ошибаются», — заявил после игры вратарь.

Также сотый матч за сборную должен провести защитник Жерар Пике. Любопытно, что он может стать пятым футболистом в нынешнем составе «Красной фурии», преодолевшим этот рубеж после Серхио Рамоса (153), Андреса Иньесты (133), Давида Сильвы (126) и Серхио Бускетса (104).