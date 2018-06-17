Де Хеа рассказал, почему пропустил мяч после удара Роналду в матче ЧМ-2018

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал свою ошибку после удара португальского форварда Криштиану Роналду в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я поздно опустился на колено, а мяч был закручен, но я же никого не убил. Тренер и вся команда меня поддержали, поэтому я спокоен. Такие ошибки случаются, это был сложный мяч», — приводит слова де Хеа Marca.

Испанский голкипер ошибся в концовке первого тайма при счёте 1:1. Матч завершился вничью — 3:3.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия нового контракта с де Хеа.