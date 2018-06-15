Роналду забил мяч на четвёртом ЧМ подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти на четвёртой минуте матча с командой Испании.

Роналду забил на четвёртом чемпионате мира подряд. В 2006 году он отличился в матче с Ираном, в 2010 — с КНДР, в 2014 — с Ганой. Он стал всего лишь четвёртым игроком в истории ЧМ, кому удалось отличиться на четырёх первенствах мира. Бразилец Пеле и представитель ФРГ Уве Зеелер забивали голы в 1958, 1962, 1966, 1970 годах. Немец Мирослав Клозе повторил их достижение в 2002, 2006, 2010, 2014 годах.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сборная Португалии огласила стартовый состав на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Испании.