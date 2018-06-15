Роналду и Бернарду Силва выйдут в стартовом составе сборной Португалии на матч с Испанией

Сборная Португалии огласила стартовый состав на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Испании.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выставил следующий состав: Руй Патрисиу, Седрик Суареш, Пепе, Жозе Фонте, Рафаэль Геррейро, Вилльям Карвалью, Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Гонсалу Гуэдеш, Криштиану Роналду.

Встреча Португалия — Испания начнётся в 21:00 мск на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее тренерский штаб сборной Испании во главе с Фернандо Йерро определился со стартовым составом команды на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Португалией.