Иньеста выйдет в стартовом составе сборной Испании на матч ЧМ-2018 с Португалией

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Фернандо Йерро определился со стартовым составом команды на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Португалией.

С первых минут на поле стадиона «Фишт» в Сочи выйдут Давид де Хеа, Начо, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Коке, Андрес Иньеста, Иско, Давид Сильва и Диего Коста.

🚨 OFICIAL | ¡Ya tenemos XI!



¡Ellos llevan nuestro escudo! ¡Portan la fuerza y la ilusión de todo un país!



¡VAMOS, ESPAÑA!💪🏻🇪🇸#HagamosQueOcurra#Rusia2018pic.twitter.com/LG1bM8LrlB — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 15, 2018

Матч состоится 15 июня. Начало — в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана обыграла Марокко в матче ЧМ-2018.