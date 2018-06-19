Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила об инциденте на борту самолёта по пути в Ростов-на-Дону

Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила об инциденте, произошедшем на борту самолёта по пути в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.

Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о возгорании одного из двигателей самолёта, сообщив, что произошёл «небольшой инцидент», утверждает «Интерфакс».

В федерации отметили, что никто из членов делегации не пострадал. Команда прибыла в Ростов-на-Дону, где 20 июня сыграет с Уругваем.

Ранее британские СМИ сообщали, что самолёт с членами сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе по пути в Ростов-на-Дону на матч второго тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Уругвая.