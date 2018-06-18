СМИ: Самолёт с футболистами сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе

Самолёт с членами сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе по пути в Ростов-на-Дону на матч второго тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Уругвая.

В воздухе загорелся один из двигателей, сообщает The Mirror.

Несмотря на возгорание, самолёт успешно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Делегация Саудовской Аравии заверила, что никто не пострадал «из-за незначительной технической неисправности в двигателе».

Матч Саудовская Аравия — Уругвай состоится 20 июня. Начало — в 18:00.

Ранее сообщалось, что более 9,7 млн россиян смотрели трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.