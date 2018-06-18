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Почти половина россиян смотрела трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия
18 июня 2018, 20:35
/ Reuters
Более 9,7 миллиона россиян смотрели трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.
Охват трансляции людей, которые смотрели матч не менее одной минуты, составил более 18,4 миллиона человек, сообщает Mediascope.
Доля аудитории (процент всех смотревших в это время телевизор россиян старше четырёх лет) матча открытия ЧМ-2018 в России составила 48,3%. Рейтинг (процент целевой аудитории, видевшей эфирное событие) составил 14,1% россиян.
88% телезрителей смотрели матч Россия — Саудовская Аравия в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что интерес россиян к проходящему в стране чемпионату мира по футболу 2018 года вырос после уверенной победы сборной России над командой Саудовской Аравии.
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