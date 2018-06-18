Почти половина россиян смотрела трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия

Более 9,7 миллиона россиян смотрели трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.

Охват трансляции людей, которые смотрели матч не менее одной минуты, составил более 18,4 миллиона человек, сообщает Mediascope.

Доля аудитории (процент всех смотревших в это время телевизор россиян старше четырёх лет) матча открытия ЧМ-2018 в России составила 48,3%. Рейтинг (процент целевой аудитории, видевшей эфирное событие) составил 14,1% россиян.

88% телезрителей смотрели матч Россия — Саудовская Аравия в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к проходящему в стране чемпионату мира по футболу 2018 года вырос после уверенной победы сборной России над командой Саудовской Аравии.