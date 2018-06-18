ВЦИОМ: интерес россиян к ЧМ-2018 вырос после победы над Саудовской Аравией

Интерес россиян к проходящему в стране чемпионату мира по футболу 2018 года вырос после разгромной победы сборной России над командой Саудовской Аравии.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что если до открытия турнира 52% опрошенных собирались смотреть матчи, то после первой игры сборной России эта доля выросла до 64%, при этом более 35% планируют смотреть только игры российской команды, а 29% — регулярно смотреть все трансляции турнира.

Ранее сообщалось, что Виктория Лопырёва попросила Владимира Путина посетить матч ЧМ-2018 Россия — Египет.